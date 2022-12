Medie: Fra 2023 må du ikke længere dele din Netflix-kode

Netflix vil ramme de cirka 100 millioner seere, som bruger streamingtjenesten uden at have et abonnement

‘Love is sharing a password.’

Sådan skrev Netflix I 2017 på Twitter, men opslaget er ikke ligefrem ældet godt.

For nu kan det snart være fuldstændig slut med at dele sin Netflixkode med andre end sin husstand – hvilket vil være en udfordring for både forbrugere og streaminggiganten.

Det skriver The Wall Street Journal.

Muligheden har været luftet flere gange i årenes løb, og kilder tæt på Netflix-toppen har tidligere fortalt, at de har været bange for at skubbe forbrugerne væk ved at føre det ud i livet.

Men efter corona-epidemien har piben fået en anden lyd.

For Netflix er trætte af de mere end 100 millioner seere, som efter sigende ser serier som 'Stranger Things' og 'Squid Game' på en profil, de har lånt sig til.

Derfor vil de bede folk, der deler kontoer, om at betale for dem sammen.

Ændringen forventes at starte i USA i starten af 2023.

Nedenfor ses Netflix' gamleTwitteropslag.

Testet i Sydamerika

Netflix har i år opdateret sine oplysningerne i deres kundeservice.

Det betyder, at Netflixkonti stadig kun må deles af folk, der bor sammen, men nu fremgår det også, at de vil håndhæve reglerne baseret på IP-adresser, enheds-id'er og kontoaktivitet.

Det lader dog ikke til, at de selv helt tror på, at det vil falde i god jord.

’Tag ikke fejl. Jeg tror ikke, at forbrugerne vil elske det her lige med et samme,’ sagde Netflix co-CEO Ted Sarandos eksempelvis til de fremmødte investorer ved et lukket møde i starten af december, ifølge The Wall Street Journal.

Netflix kom til Danmark i 2012 og er siden blevet den største streamingtjeneste i verden.

Siden marts har streaminggiganten testet funktioner, der skal forhindre personer i at bruge andres konti gratis i lang række Sydamerikanske lande, som Chile, Peru og Argentina.

Her er Netflix-kontoen tilknyttet én adresse, hvor streamingtjenesten kan benyttes, men skal kontoen bruges i andre hjem, skal der betales omkring 22 kroner yderligere om måneden for hver ekstra bruger.

Med sine omkring 223 millioner abonnenter i hele verden og en markedsværdi på knap 900 milliarder kroner er Netflix stadig kongerne af streaming.

Så selvom de er de første, som aktivt går ind i kampen om kodedeling, bliver de nok langt fra de sidste.

TV 2 vil også stramme grebet

Men det er ikke kun de store udenlandske streaminggiganter, der har planer om at gå til kamp mod kontodelerne.

For hos TV 2 viser deres analyser, at hver tredje af abonnenterne af TV2 Play udviser en deleadfærd, som gør, at mediehuset ikke kan udelukke, at der sker delinger uden for husstanden, skriver MediaWatch.

Derfor vil TV 2 intensivere indsatsen i 2023.

’I det nye år kommer vi gradvist til at stramme nettet. Vi kommer til at prøve forskellige tiltag af og kombinere dem med hinanden, og det styrende princip bliver nudging (indirekte tilpasning af brugeradfærd, red.). Vi kommer ikke til at lave en ”big bang”-løsning,” siger kommerciel direktør Stig Møller Christensen til MediaWatch.

Et ”big bang” kunne blandt indbefatte at ændre i brugsvilkårene for TV 2 Play og sænke antallet af enheder, der kan bruge en konto samtidig.

På nuværende tidspunkt kan man have fem enheder tilknyttet sin Play-konto, mens kun to kan afspille indhold på samme tid.

'Det er ikke en optimal løsning at rode op i vilkårene, fordi det unødigt vil genere langt flere TV 2 Play-kunder, end det vil skære i antallet af ulovlige abonnementsdelinger,' forklarer Stig Møller Christensen.