Medie: Gigant i vild spionage i Danmark

En muldvarp, der delte fortrolige oplysninger, en stor drone og forfølgelse i nattelivet.

Dette er blot et par af de metoder, som finansmediet Bloomberg anklager kinesiske Huawei for at have taget i brug, da TDC i 2019 skulle vælge udbyder til fremtidens 5G-mobilnetværk i Danmark.

Valget stod mellem svenske Ericsson og kinesiske Huawei, men allerede dengang frarådede de amerikanske sikkerhedsmyndigheder europæiske virksomheder at arbejde for tæt sammen med selskaber fra Kina, da de frygtede spionage.

Her fire år senere mener Bloomberg, at de havde ret i deres frygt.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

TDC har hovedkvarter i Sydhavnen i København. Foto: Jens Dresling

Muldvarpen fra TDC

Sagen om spionage hos TDC tog for alvor fart kort tid før et afgørende møde 5. marts 2019.

Her havde Huawei ud af det blåt og i ly af natten ændret deres 5G-bud, så det pludselig var mærkbart billigere end de svenske konkurrenters.

Annonce:

Det fik TDC-toppen til at forkorte mødet med Huaweis repræsentant, og samtidig indledte de en intern efterforskning af det potentielle læk, som ifølge avisen skabte ’paranoia hos topledelsen’.

Og der fulgte da også en periode, hvor alle i TDC var under anklage: For hvem havde lækket oplysninger til kineserne?

Ifølge Bloomberg var det en navngiven ansat hos TDC, som i dag arbejder i et andet teleselskab.

Mistanken blev kun forstærket af, at han jævnligt havde været i telefonkontakt med Huaweis repræsentant, som han tilmed også ofte spiste middag med på D’Angleterre i København.

De to mænd havde også mødtes, umiddelbart efter det internt blev besluttet, at TDC ville gå med Ericssons bud. Et møde, der altså fandt sted, kort tid før Huawei ændrede deres bud.

Afviser alle anklager

Bloomberg har fremlagt anklagerne for Huawei, der dog aviser alt.

’Huawei overholder gældende love og regler og efterstræber de højeste standarder for god forretningsadfærd. Vi afviser at have gjort noget forkert,’ skriver en anonym talsmand fra Huawei.

Også TDC har kommenteret på sagen.

De kan godt nikke genkendende til nogle af avisens opdagelser, skriver de.

’Vi udførte en bred og dyb undersøgelse og traf alle passende foranstaltninger derefter. Ingen af de ansatte, som er direkte nævnt af Bloomberg, arbejder for selskabet i dag’, skriver TDC.

En af virkelighedens spioner brugte sin krop som våben. Det kan du læse meget mere om her.