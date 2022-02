Medie: Ny iPhone, iPad og Mac

Der er mindst én ny Mac på menuen, når Apple lancerer nye produkter i begyndelsen af marts.

I hvert fald hvis man skal tro det amerikanske medie Bloombergs tech-journalist Mark Gurman, der flere gange tidligere har afsløret nye produkter fra tech-giganten, før de er blevet lanceret.

Mark Gurman viste blandt andet billeder af iPhone 5, før den kom på markedet. Han har flere gange siden vist sig at være velinformeret. Derfor følger mange internationale medier ivrigt den amerikanske tech-journalist. Foto: Arkivfoto/Mockup/pr-foto

Tidligere på måneden skrev han, at Apple vil præsentere en ny iPhone SE, der er Apples lavpris-smartphone, samt en ny iPad Air på et event, der sandsynligvis løber af stablen 8. marts.

Flere nye computere

Men der kommer også fokus på Mac, skriver Mark Gurman i et nyhedsbrev mandag, som giver genlyd i de amerikanske techmedier.

Ifølge Gurman har Apple planer om en ny MacBook Pro, iMac Pro og en MacBook Air, som ventes at have nyt design.

Et af rygterne går på, at Apple introducerer en ny lavpris-iPhone med 5G. På billedet ses den oprindelige iPhone SE. Foto: Apple Inc./pr-foto

Den helt store nyhed er, at alle vil gøre brug af en ny M2-chip, som er næste generation af Apples egenudviklede chip, der erstattede Intels i 2020.

M1 blev rost af anmeldere for at levere høj ydelse med lavt strømforbrug på Apples bærbare maskiner. Ekstra Bladets anmelder kaldte den for 'et hit'.

Rygterne peger altså mod, at Apple vil droppe Intel fuldstændig og udelukkende bruge deres egen chip fremadrettet, men der er foreløbigt intet fra Apple selv, som indikerer, at en M2-chip er på vej.

Kommer i marts

Andre nye features er ifølge Gurman 120 Hz-skærme, som gør skærmbilledet mere behageligt at se på, samt Face ID, som man kender det fra iPhone. Ingen Macs har Face ID-funktionen i dag.

Ifølge tech-journalisten vil den første nye Mac komme allerede i marts, mens den næste vil blive introduceret i maj eller juni.

De seneste MacBook Pro og Air. Ny er der angiveligt nye på vej. Foto: Ekstra Bladet

