Medie: TikTok har oversvømmet Europa med propaganda

En flodbølge af kinesisk statspropaganda.

Sådan beskriver det amerikanske medie Forbes den reklamestrategi, som TikTok har gjort brug af i Europa i snart et år.

Faktisk viser en undersøgelse, at der har været mere end 1000 reklamer fra kinesiske statsmedier som avisen People's Daily og nyhedskanalen CGTN.

Reklamerne har drejet sig om alt fra at forsvare den kinesiske covid-19-håndtering til søde katte, der leger på den kinesiske mur.

Et område med folkedrab

Reklamerne er blandt andet blevet observeret i europæiske lande som Tyskland, Italien, Holland og Storbritannien.

Det vides ikke, om reklamerne også er blevet vist til folk i Danmark eller uden for Europa.

Annonce:

Flere af reklamerne fra et specifikt statsmedie forsøger ihærdigt, ifølge The Forbes, at gøre den omdiskuterede Xinjiang-region – som ellers er kendt for at retsforfølge og tilbageholde over en million uighurere – til et mål for turister.

Faktisk blev Xinjiang-området fremhævet positivt i 92 ud af 124 forskellige reklamer for mediet, alt imens de amerikanske myndigheder har klassificeret den kinesiske regerings ageren i regionen som et decideret ’folkedrab.’

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sådan så det ud, da en af TikTok-cheferne, Shou Zi Chew, deltog i lanceringen af det kinesiske medies socio-økonomiske indvirkning i verden i juni. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana

Intet politisk indhold

Under TikToks FAQ, hvor brugerne kan få svar på de mest typisk stillede spørgsmål, fremgår det, at ’TikTok ikke viser hverken politiske reklamer eller indhold fra valg på platformen'.

Der er dog tilsyneladende et smuthul. For det fremgår også, at ’offentlige enheder kan være berettigede til at annoncere, hvis de samarbejder med en salgsrepræsentant fra TikTok'.

Ifølge TikTok-talsmand Jamie Favazza kan de kinesiske statsejede medier dog ikke karakteriseres som ’offentlige enheder'. Ifølge hende gælder TikToks regler nemlig primært for regeringer, politiske partier og politikere.

Hun er derimod overbevist om, at reklamerne hovedsageligt er købt gennem tredjeparts agenturer.

TikTok tjener styrtende på informationer om dit barn. Med Ekstra Bladets guide kan du selv se, hvor meget de ved - og hvordan du nemt stopper det.