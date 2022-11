Mere end 500 millioner Facebook-brugere ramt: Meta får endnu en absurd bøde

På grund af et datalæk i 2019 skal techgiganten nu betaler tæt på to milliarder kroner

De må hade Facebook i Irland.

I hvert fald er det fjerde gang på knap et år, at den uafhængige databeskyttelseskommision (DPC) med base i Irland, giver Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, en gigantisk millardbøde.

Det skriver CNN.

Helt konkret drejer sagen sig om, at Meta i 2019 var udsat for et stort datalæk, der betød, at mere end 500 millioner Facebook-brugeres personlige informationer i en periode var tilgængeligt for hackere.

Og den blunder skal altså nu koste Meta knap to milliarder kroner, mener DCP.

En bøde til samlingen

Det er dog langt fra første gang, at DCP har været efter Meta.

Siden efteråret 2021 har de nemlig samlet set straffet Meta med samlet 912 millioner euro i bøder for at overtråde helt basale europæiske GDPR-regler.

I september i år handlede det for eksempel om Instagrams brug af børnedata, der medførte den næststørste GDPR-bøde i historien.

I en udtalelse i forbindelse med bøden fortalte en Meta-talsperson, at de følger afgørelsen fra DCP ’nøje’ og samarbejder tæt med myndigheden.