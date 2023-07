Meta ventes at lancere konkurrent til Twitter torsdag

Meta, der ejer Facebook og Instagram, planlægger at lancere en platform, der kan blive en konkurrent til Twitter.

Platformen skal hedde Threads og ventes at gå i luften torsdag, fremgår det af en liste i Apples appbutik, App Store, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Threads vil ifølge Reuters gøre det muligt for brugere at følge de konti, man også følger på platformen Instagram.

Lanceringen kommer, efter at Twitter har annonceret en række restriktioner for brugere.

Blandt andet har Twitter-ejer Elon Musk indført et midlertidigt maksimum på, hvor mange opslag en bruger kan læse på platformen.

Derudover kan en bruger kun benytte TweetDeck, hvis brugeren er verificeret. Det koster at være verificeret på Twitter.

Udvikleren Alessandro Paluzzi afslørede i et tweet Metas planer, skrev det tyske nyhedsbureau dpa mandag.

Annonce:

Her skrev Paluzzi, at en Twitter-klon var blevet offentliggjort i Googles appbutik, Google Play Store.

Det lader dog til, at appen blev lanceret ved en fejl, og den var ifølge dpa mandag ikke længere tilgængelig. Paluzzi nåede dog at tage et skærmbillede af platformens brugerflade.

Twitter indfører en midlertidig begrænsning på antallet af beskeder, brugerne på det sociale medie kan læse. Det meddelte selskabets ejer, Elon Musk, lørdag.

Musk forklarede, at det sker i et forsøg på at begrænse 'ekstreme niveauer af dataindsamling' og manipulation af systemet.

Det betyder, at konti, der ikke er verificerede, fremover kan læse højst 6000 meddelelser om dagen.

Elon Musk købte Twitter sidste år for 44 milliarder dollar.

Selskabet har tidligere lavet en række ændringer i et forsøg på at tiltrække nogen af de annoncører, der flyttede til andre platforme efter Musks overtagelse.