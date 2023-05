Metaverset flopper fælt: Taber milliardbeløb

Nogle gange er man bare nødt til at kaste håndklædet i ringen.

Det ved Facebook-stifter Mark Zuckerberg tilsyneladende ikke, for ligegyldigt hvor ringe det går med hans højtelskede metaverskoncept, så holder han stædigt fast i det.

De seneste regnskaber fra moderselskabet Meta viser, at afdelingen, der har ansvaret for det virtuelle univers, Reality Labs, har allerede tabt 27 milliarder kroner i år.

Det skriver Techspot.

Samlet har Reality Labs tabt tæt på svimlende 205 milliarder kroner siden 2020.

'Gode resultater'

Selvom metaverset umiddelbart sejler, så har Meta, der også er moderselskabet for blandt andet Facebook og Instagram, klaret sig langt bedre end forventet i 2023.

For her i første kvartal har de nemlig haft et overskud på lidt over 38 milliarder kroner, hvilket er 3 procent mere end samme periode sidste år.

Mark Zuckerberg gør alt, hvad han kan, for at reklamere for metaverset, som Instagram-opslaget nedenfor indikerer.

Overordnet set er Mark Zuckerberg derfor også fint tilfreds med udviklingen, fortæller han i en udtalelse i forbindelse med regnskabet.

Han nævner dog ikke meget om metaverset, mens en anden teknologi løber med opmærksomheden.

'Vores AI-arbejde (kunstig intelligens, red.) giver gode resultater på vores apps og forretninger. Vi bliver også mere effektive, så vi kan bygge bedre produkter hurtigere og sætte os selv i en stærkere position for at levere vores langsigtede vision', siger han.