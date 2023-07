Microsoft i bizart pr-stunt

Verdens første kontroller med aromaen af pizza.

Lyder det klamt? Måske. Men den er god nok.

Mandag kunne Microsoft løfte sløret for et af deres måske mærkeligste pr-stunts til dato. En konkurrence, hvor du kan vinde en Xbox-kontroller med en diffuser, der får kontrolleren til at udskille duften af pizza.

Kontrollerne bliver uddelt i samarbejde med udgivelsen af den nye animerede Ninja Turtles film: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem's.

'Designet til at levere duften af skildpaddernes elskede måltid i mens du spiller, kommer disse eksklusive trådløse Xbox-kontrollere med en indbygget duft diffuser formet som en skive af lækker New York-pizza' lyder den officielle beskrivelse fra Xbox, som ejes af Microsoft.

Fra 24 juli til og med 13 august har du således muligheden for at vinde din helt egen unikke kontroller med en af de fire skilpadder plasteret på.

Og ja, du kan også vinde en, selvom du bor i Danmark, hvilket du kan læse mere om her.