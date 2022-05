Microsoft tager fusen på Apple og Google

Microsoft og Epic Games har gjort det muligt at spille Fortnite på Google og Apples enheder på trods af, at de har fjernet spillet fra deres butikker

Det er igen blevet muligt at spille det ekstremt populære spil Fortnite på iPhone, iPad og Android-enheder.

Fortnite blev ellers fjernet fra både Google Play og Appstore tilbage i 2020, efter skaberen af spillet Epic Games gik i krig med Apple og Google. Spillet er stadig ikke et finde i nogen af platformenes digitale butikker.

Men nu er det pludselig blevet muligt at spille Fortnite igen på platformene takket være et samarbejde mellem Epic Games og Microsoft.

Der er tale om en ny tjeneste fra Microsoft kaldet Xbox Cloud Gaming, som man kan logge på i hvilken som helst browser. Også de mobile.

Microsoft trodser dermed konkurrenterne Apple og Google og slår samtidigt hårdt på tromme på sociale medier for, at det nu igen er muligt at få Fortnite på mobilerne.

Det er højest sandsynligt ikke noget, som hverken Apple eller Google sætter pris på, men det gør de mobile Fortnite-gamere.

- Endelig! Fantastisk at Epic Games og Microsoft arbejder sammen!, lyder en af kommentarerne på Xbox’s Youtube-kanal.

- Massiv respekt til jer begge to for at være enige om det her, lyder det fra en anden bruger.

Fortnite har over 350 millioner registrerede spillere. Foto: Arkivfoto

På tide med en ændring

Krigen mellem de store amerikanske techgiganter og Epic Games brød ud i lys lue, da Epic Games, uden at gå i dialog med Apple, indførte deres eget betalingssystem i Fortnite, som gjorde det muligt for dem at omgå det 30 procents betalingsgebyr, som gamere bliver pålagt, når de køber noget i et spil på Googles eller Apples platforme.

- Det er på tide med en ændring, lød det fra topchefen i Epic Games, Tom Sweeney, i 2020.

- Apple, Google og Android-producenter tjener enorme, gigantiske pengesummer på salg af deres enheder og kan på ingen måde retfærdiggøre et 30 procents tillæg på køb i deres appbutikker, sagde han dengang.

Til sammenligning tager verdens største spilplatform på pc Steam et 12 procents gebyr, når brugerne køber noget gennem programmet.

- Kæmpe nyheder alle sammen! Fortnite er nu tilgængeligt og kan spilles gratis på webbrowsere på iPhone, iPad og Android via Xbox Cloud. Intet abonnement påkrævet, ingen 30% Apple-afgift, skriver Sweeney nu på Twitter.

Det kræver en Microsoft-konto at spille Fortnite via Xbox Cloud Gaming.

Den juridiske slåskamp mellem Apple og Epic Games kører fortsat, og det forventes, at den vil vare flere år. Der er altså ikke noget, der tyder på, at Fortnite bliver tilgængeligt foreløbigt i mobilernes digitale butikker, som det oprindeligt var.

