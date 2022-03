Milliarder af brugere bør opdatere lige nu

Har man Google Chrome eller Microsoft Edge på sin computer, bør man opdatere browserne hurtigst muligt.

Det skriver Google på sin blog.

Ifølge softwaregiganten er sikkerhedshullet, som de blev gjort opmærksomme på af en anonym person, aktivt blevet udnyttet.

- Google er opmærksomme på, at en udnyttelse af CVE-2022-1096 findes i vildnisset, lyder det i opdateringen, hvor Google også takker sikkerhedsfolk, som har bidraget med udbedringen.

Både Chrome og Microsoft Edge er baseret på Googles Chromium, og derfor skal begge systemer opdateres.

Der er ifølge flere internationale teknologimedier tale om en såkaldt 'nul-dags sårbarhed'.

En nul-dags sårbarhed kan beskrives som et sikkerhedsbrist, der gør det muligt for hackere at udnytte et hul og trænge ind og angribe systemer eller stjæle data, før brugeren og udvikleren af det pågældende system selv kender til fejlen. Dette er efter fejlrettelsen ikke længere tilfældet, så nu gælder det om at blive opdateret.

Fejlbeskrivelsen afslører, at sikkerhedsbristen har gjort det muligt for angribere at installere og køre deres egen software via hullet, men ellers er Google meget sparsomme med oplysninger.

- Adgang til fejldetaljer og links kan være begrænset, indtil de fleste brugere har opdateret, lyder det fra Google.

Det er anden gang i 2022, at Google retter en nul-dags sårbarhed.

Google Chrome, der har flere milliarder brugere, kom på markedet i 2008 og var i 2012 den mest populære browser i verden.