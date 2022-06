Millionsucces får tæsk: Hader én ting

Allerede før sin udgivelsesdato var Diablo Immortal en succes.

Mere end 30 millioner skrev sig op til den skandaleramte spilgigant Activision Blizzards nye mobilsatsning, og torsdag landede spillet på mobiltelefoner verden rundt.

Der er udgivet flere opfølgere og en genudgivelse i den 25 år gamle spilserie, men det er første gang, at spillet udkommer til mobiltelefoner.

Og her opstår det helt store problem.

Anmeldelserne pibler ud fra alverdens gamingoutlets, og der er mange roser at hente i gameplay og udførsel for den amerikanske spilgigant, der i begyndelsen af 2022 blev købt af Microsoft for hvad der svarer til knap 500 milliarder kroner. Du kan læse mere om, hvorfor Microsoft bruger så mange på dem her.

Men til stor overraskelse for mange anmeldere er Diablo Immortal spækket med mikrotransaktioner.

Det er gratis at spille spillet, men stort set alle aktiviteter og udfordringer i spillet kan gøres nemmere, hvis man køber virtuelle remedier. Små fordele koster et par kroner, men der er ingen øvre grænse for, hvor mange penge man kan bruge, så jo mere du betaler, jo flere fordele har du.

Konceptet med et gratis spil og betalbare fordele er ikke nyt men en velkendt indtjeningsmodel kendt fra blandt andet Pókemon Go, Clash of Clans, Candy Crush Saga og mange andre.

Alligevel nævnes det igen og igen som det helt store kritikpunkt.

Diablo Immortal er oprindeligt udviklet til mobiltelefoner, men for blot en måned siden annoncerede Activision Blizzard som noget af en overraskelse, at spillet også kommer på pc.

