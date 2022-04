Mistede 2,7 mio. på et splitsekund

En canadisk mand mistede hele sin opsparing på 400.000 amerikanske dollars, svarende til knap 2,7 millioner kroner, på et splitsekund i 2018.

Det fortæller han i Netflix' nyeste dokumentar 'Trust No One: The Hunt for the Crypto King', hvor han er én af flere medvirkende, der tabte store summer på at investere i Bitcoins.

- Det gør mig mere deprimeret at tænke på det. Jeg kunne have investeret i ejendomme, jeg kunne have investeret i aktier. Indtil videre er pengene ikke fundet. Det er noget lort, siger manden ved navn Tong Zou til Sky News.

Tong Zou måtte dengang sælge sin lejlighed for at tilbagebetale nogle lån. Herefter havde han 400.000 amerikanske dollars tilbage - hele hans opsparing - som han skulle overføre til sin canadiske konto. For at undgå et bankgebyr på to procent, valgte han at opkøbe Bitcoins gennem kryptobørsen Quadriga CX, der på daværende tidspunkt var Canadas største.

Idéen var at købe Bitcoins og sælge det hele med det samme for på den måde helt at undgå gebyrer.

At opkøbe Bitcoins var intet problem. Med et enkelt tryk ejede han nu for 2,7 millioner kroner Bitcoins. Men da han få sekunder senere forsøgte at sælge dem igen, gik det helt galt. Der skete ingenting.

Stort mysterium

Flere måneder gik, og pengene blev ikke udbetalt.

I begyndelsen af 2019 kom så en nyhed, der fik hele verden til at styrte sammen for flere end 10.000 investorer. Manden bag Quadriga CX, Gerald Cotten, var pludseligt død af maveforgiftning i Indien. Han var angiveligt den eneste, der havde koderne, som gav adgang til de i alt 215 millioner canadiske dollars, svarende til 1,15 milliarder kroner, som investorerne manglede.

Mange begyndte at spekulere i, hvorvidt Gerald Cotten egentlig var død, eller om det hele var et stort svindelnummer med en skarpt udtænkt exit-strategi.

En efterforskning viste senere, at Gerald Cotten fra begyndelsen havde etableret Quadriga CX som et bedragerisk ponzispil. Investorerne havde aldrig nogensinde fået Bitcoins for deres penge. I stedet havde manden bag Canadas største kryptobørs brugt investorernes penge til selv at investere i andre kryptovalutaer.

Netflix-dokumentaren fokuserer i høj grad på de mange investorer, der fortsat forsøger at lokalisere deres penge. Seerne bliver taget med på en jagt gennem den ene konspirationsteori efter den anden. Den største af dem alle er, at Gerald Cotten stadigvæk lever.

- Det tror jeg, han er (død, red.). Men det er ikke alle, der tror det. Jeg er 80 procent sikker på, at han er død, siger Tong Zou til Sky News.