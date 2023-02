Mobil til ældre: Dem skal du undgå

Få gode tips til at finde et billigt mobilabonnement til ældre, der kun har et sparsomt forbrug af tale og data

Når alderen trykker, begynder forbruget af tale og særligt mobildata også at dale.

Er man tidligere blevet spist af med et dyrt mobilabonnement til flere hundrede kroner af en venlig telefonsælger, er der al mulig grund til enten selv eller at få hjælp af en bekendt til at give ens mobilabonnement et gennemsyn.

Ældres lave forbrug af især mobildata betyder, at langt mindre og billigere mobilabonnementer i mange tilfælde er tilstrækkelige. Det er som regel tale, som ældre har mest behov for i et mobilabonnement. Heldigvis kommer mange mobilabonnementer i dag også med fri tale.

Vælg altid et lavprisselskab

Ældre, som er på jagt efter et billigt mobilabonnement til deres begrænsede mobilforbrug, bør købe et abonnement hos et lavprisselskab, hvor man får klart mest for pengene. Det kan være selskaber som OiSTER, CBB Mobil, Call me, eesy, dukaTALE og Greentel. Undgå derfor de store og dyre teleselskaber YouSee, Telia, Telenor og 3.

Husk at undersøge de forskellige teleselskabers dækning ved at slå dit postnummer op på TelePrisTjek.dk’s dækningskort.

Hvor stort et abonnement man som ældre har brug for, er individuelt. Ifølge tal fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur bliver der i gennemsnit brugt 17,9 GB data per mobilabonnement. Hos ældre er dataforbruget væsentligt lavere.

Den billige løsning

Hvis det skal gøres så billigt som muligt, bør man gå efter de mindste mobilabonnementer hos lavprisselskaberne. De inkluderer typisk omkring 7 timer tale og 7 GB data for 89 kroner.

Man får dog ikke så meget for pengene i sådan et mobilabonnement, og det kan heller ikke bruges i udlandet.

Den sikre løsning

Mange vil derfor være bedre tjent med at vælge abonnementet, der er et nummer større til omkring 109 kroner per måned. Disse abonnementer indeholder som regel fri tale og 30-40 GB data. Det er mere end rigeligt til langt de fleste seniorer.

Fordelen er, at man ikke behøver at bekymre sig om sit forbrug, for datagrænsen vil sjældent – hvis overhovedet nogensinde – blive nået. Omvendt er det også ærgerligt at betale unødvendigt dyrt for et mobilabonnement.

Den skræddersyede løsning

Det bedste, man derfor kan gøre, er at undersøge sit faktiske forbrug af tale og data i teleselskabets selvbetjening eller hos kundeservice.

Når man kender sit typiske mobilforbrug, er det nemmere at finde det rette abonnement. Vælg for en sikkerheds skyld et abonnement med lidt mere tale og data, end man typisk forbruger.

Hos lavprisselskabet Greentel kan man købe billige mobilabonnementer i mange prisklasser. Også lavprisselskabet OiSTER har billige mobilabonnementer målrettet seniorer.

