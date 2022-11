Musk amok efter Twitterkøb: - Det er uhørt

Fredag var en sort dag. I hvert fald hvis man arbejdede hos Twitter.

For Elon Musk, som for nylig endelig købte det sociale medie efter flere måneders tovtrækkeri om prisen, igangsatte en massefyring.

Ifølge Bloomberg skulle det dreje sig om flere tusinde medarbejdere.

Den omfattende afsked var ifølge Elon Musk primært for at reducere de mange omkostninger, der er forbundet med købet af det sociale medie.

Og selvom rigmanden har travlt med at skrive ufattelig mange opslag på Twitter, har han kun kommenteret de mange afgange med et enkelt tweet, hvor han fastlog, at de var nødvendige.

I tweetet nedenfor kan du se Elon Musk forklare, hvorfor han måtte fyre så mange.

Men ifølge Troels Johannesen, der er ekspert i lederkommunikation på sociale medier, er Elon Musks aggressive stil og konfrontatoriske tilgang til både følgere og ansatte et skidt signal.

- Vi har at gøre med en leder, som taler, før han tænker, og som ikke er bleg for at kritisere medarbejdere eller den tidligere ledelse. Det er en både usædvanlig og uhørt ledelsesform, fortæller han.

Et friskt pust

Ud over at fyre flere tusinde mennesker er det også Elon Musks plan at ændre firmaets politik på en lang række områder.

Det betyder blandt andet, at medarbejderne ikke længere må arbejde hjemmefra, ligesom han har fortalt, at han vil fremlægge den algoritme, som Twitter er bygget på.

- Jeg vil ikke anbefale hans strategi til andre. Han er meget direkte og kompromisløs – og det giver selvfølgelig en masse fans, men også problemer i de virksomheder, han er en del af, siger Troels Johannesen.

Ifølge Troels Johannesen har Elon Musk en meget voldsom ledelsesstil, der kan gøre medarbejderne utrygge. Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix

Det tog da heller ikke Elon Musk lang tid at udnævne sig selv til Twitter-direktør, og de fleste nyheder om Twitter kommer derfor nu også direkte fra hans egen Twitter-profil.

- Vi ser faktisk ikke hans form for virksomhedskommunikation andre steder i verden, men jeg vil heller ikke anbefale andre, at efterligne hans tilgang, forklarer Troels Johannesen og uddyber:

- Omvendt er der dog mange, der ser ham som et frisk pust, fordi han er så direkte. Men når alt kommer til alt, er han mere end provokatør end en leder.

Senest har Elon Musk bandlyst en komiker på livstid fra sit sociale medie, fordi han gjorde grin med rigmanden på Twitter, uden at deklarere det som satire.

Nedenfor kan du se, hvad komikeren, som skiftede navn til Elon Musk, skrev.