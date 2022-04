Mystik om Google-ur: Min ven fandt det

Noget tyder på, at tech-giganten Google snart kommer med et smartwatch

Intet er officielt, men det er svært at tro, at Google ikke har været i gang med en kampagne for techgigantens første smartwatch gennem længere tid.

Sidste år beskrev flere amerikanske medier, at Google var i gang med at udvikle et smartwatch.

Google købte i januar 2021 den amerikanske virksomhed Fitbit for 2,1 milliarder dollars. Fitbit er særlig kendt for sine smartwatches, som er udviklet til træning og fitness.

Og i månedsvis er fans og formidlere som undertegnede løbende stødt på brødkrummer i form af ikke bekræftede læk og rygter, som alt sammen peger hen mod, at Google har planer om et skabe en konkurrent til verdens mest populære smartwatch, Apple Watch.

Nyt Google patent

I marts i år opdagede et hollandsk medie nye patenter, som er registreret af Google.

Blandt patenterne er der helt åbenlyst funktioner til et ur. Det er dog ikke usædvanligt, at store techfirmaer registrerer patenter, og det er i sig selv ikke en garanti for, at det er noget, der ender som et produkt i hænderne på den helt almindelige forbruger.

Men tirsdag 19. april ansøgte Google om at registrere ordene 'Pixel Watch' som et varemærke.

Og derfra er det blevet bizart.

Her ses Googles smartphone Google Pixel 4. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Fundet på restaurant

Mediet Android Central, der primært er et nyhedssite, som beskæftiger sig med alt relateret til Googles styresystem, Android, modtog for få dage siden noget, som ligner en prototype på et Google-ur.

Uret blev ifølge Android Central fundet efterladt på en restaurant og efterfølgende sendt af en anonym kilde til mediet. Mediet skriver hverken navnet på restauranten eller afsenderen. Men uret er ikke magen til noget andet, som er på markedet, og et billede viser et Google-logo på urets skærm.

Historien er blevet citeret af flere amerikanske techmedier, heriblandt The Verge, Cnet, Engadget og Techradar.

Dagen efter Android Central bragte historien, skriver en person på det sociale medie Reddit, at det er ham, som har sendt uret til mediet.

Min ven fandt det

Personen er fortsat anonym, men deler i opdateringen en hel serie af billeder af selvsamme ur med tilhørende rem.

- Det var min kammerat, som fandt uret. Han er bartender på den restaurant, som det blev efterladt på. De gemte det nogle uger i håb om, at ejeren ville vende tilbage, men det skete ikke. Han gav det til mig, fordi jeg er tech-nørden, så han lod mig tage mig af det, skriver brugeren, der kun tilkendegiver sig under aliasset 'tagtech414'.

Han skriver samtidigt, at han ikke arbejder for Google, og at ingen betaler ham for at dele billederne. Om det er sandt, er umuligt at bekræfte, men omtalen har foreløbigt ikke haft nogen negative konsekvenser for det amerikanske tech-konglomerat.

11. maj afholder Google sin årlige konference for udviklere kaldet Google I/O. Her løfter tech-giganten typisk sløret for ny software og nye produkter.

