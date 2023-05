Mystisk besked fra YouTube

Hos videoplatformen YouTube vil de meget gerne have, at brugerne betaler for deres premium-abonnement

Spejl!

Tænker de nok hos YouTube.

For mens mange nok bruger ad-blockere for at undgå de mange reklamer på platformen, der kun bliver længere og længere, tager YouTube øjensynligt til genmæle ved at gøre præcis det samme.

De blokerer nemlig de programmer, som blokerer reklamerne.

Det skriver en bruger på platformen Reddit, efter modtagelsen af en kryptisk besked fra YouTube.

I beskeden står der, at ’ad-blockers ikke er tilladte’, og at ’reklamer er grunden til, at milliarder i hele verden kan bruge YouTube gratis’.

Beskeden kan ses nedenfor...

Et mindre eksperiment

Løsningen på at undgå reklamer er dog ifølge YouTube simpel.

De opfordrer nemlig til, at man køber deres premium-abonnement, hvor man slipper for dem.

En talsperson fra YouTube har da også bekræftet, at de lige nu er i gang med et mindre eksperiment, hvor de opfordrer folk til enten at punge ud eller slå ad-blockerne fra.

Det vides derfor ikke, hvor mange der har fået beskeden, men ifølge talspersonen er det ikke et ’nyt fænomen’.

I november 2022 oplyste YouTube, at mere end 80 millioner mennesker betalte for deres premium-abonnement, hvilket var en stigning på 30 millioner på knap et år.