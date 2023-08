Mystisk gruppe smider om sig med milliarder: Vil bygge ny by

En virksomhed ved navn Flannery Associates har haft særdeles travlt med at købe land og mere land i et amt i nærheden af San Francisco

Lidt over 250.000 kroner per hektar land er alligevel en sjat.

Ikke desto mindre har den mystiske virksomhed Flannery Associates siden 2017 brugt 5,5 milliarder kroner på at købe mere end 21.000 hektar land i Solano County lidt nord for San Francisco i USA.

Det skriver Business Insider.

Men ejerne har endnu ikke fortalt hvorfor.

Nedenfor har en amerikansk historiker på det sociale medie X vist, hvilke områder, virksomheden har købt.

Vil bygge ny by

Flannery Associates skulle efter sigende være ledet af 36-årige Jan Sramek, der tidligere har været tilknyttet Goldman Sachs.

Derudover består den af nogle af de mest prominente skikkelser fra Silicon Valley, der primært er kendt for at være hjemsted for nogle af verdens største it-firmaer.

Det gælder blandt andet mangemilliardæren Laurene Powell Jobs og Reid Hoffman - som var med til at stifte det sociale medie LinkedIn.

Selvom de ikke selv har sagt, hvad de skal bruge de mange hektar land til, spekulerer flere amerikanske medier ifølge Business Insider i, at de har planer om at skabe en helt ny by.

Flannery Associates har nemlig tidligere pitchet en idé om at gøre Solano County til en by, der skulle være både CO2-neutral og have plads til titusindvis af indbyggere.

Som en ekstra krølle på halen har virksomheden købt land hele vejen rundt om en amerikansk flybase,

Lige nu er gennemsnitsprisen for et hus i området fire millioner kroner.