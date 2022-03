Næsten umulig at få fat i

Spilproducenten Valve har netop sendt de første eksemplarer af den helt nye lommecomputer Steam Deck ud til de første gamere, der har skrevet sig op til den.

Men hvis ikke man skrev sig på ventelisten sidste år, kan der gå en rum tid, før man får fingrene i en.

Det er lige nu muligt at betale et gebyr for at stille sig i kø til Steam Deck på Valves hjemmeside med det aber dabei, at den først forventes tilgængelig 'efter andet kvartal 2022'. Altså på den anden side af sommeren 2022.

Kommer man forrest i køen, modtager man en mail sammen med en tidsfrist på 72 timer til at gennemføre købet.

Steam Deck var oprindelig planlagt til at ramme hylderne i den profitable juletid 2021, men blev forsinket på grund af den globale mangel på mikrochips. Det er også årsagen til den stadig noget upræcise forventede leveringsperiode.

Steam Deck kommer i tre forskellige udgaver, hvor den primære forskel er hukommelsen. Foto: Pr-foto

Topchef i pr-stunt

I slutningen af sidste uge fik de første gamere fingrene i konsollen.

Flere kunder blev samtidig inddraget i et større pr-stunt, hvor firmaets topchef, Gabe 'Gaben' Newell, tog kasser med Steam Decks under armen og sammen med et kamerahold personligt leverede en håndfuld forudbestillinger til amerikanske kunder.

Det skabte både foragt og hype på de sociale medier.

- Hvorfor føles det her som et setup? Den ene fyr kom ud med maske på, mens han var hjemme … Jeg ville have været så ekstatisk over for Gabe. Ville helt sikkert (have taget, red.) et billede også. Det er så fedt og oprigtigt, men trist at reaktionerne ikke er så spændende, lyder en kommentar til videoen på Twitter.

Gabe 'Gaben' Newell, der tidligere har arbejdet for Microsoft og sidenhen stiftede verdens største spilplatform, Steam, med sit eget firma, har fået adskillige anerkendelser og priser for sit arbejde i gamingindustrien.

Med en formue på knap 27 milliarder er han i dag i top 100 over de rigeste amerikanere.

'Gaben pls, jeg skal bruge min,' skriver den prominente streamer Saqib Zahid alias Lirik under videoen med henvisning til topchefens kælenavn.

Markedet for håndholdte konsoller er eksploderet i det seneste årti. Nu melder spilproducenten Valve sig ind i kampen om gamerne. Pr-foto

Tre modeller

Steam Deck er en håndholdt konsol, som giver gamere mulighed for at spille på farten. Den har ligheder med Nintendo Switch, og den giver ligesom Switch brugeren mulighed for at koble konsollen til eksempelvis et tv.

Med Steam Deck får man samtidigt adgang til tusindvis af spil via Steam, som er verdens mest populære gaming platform. Man vil også kunne spille spil, som man allerede har købt på Steam.

Valve har foreløbig ingen planer om at sende Steam Deck i detailhandel, og derfor kan den foreløbig kun købes direkte fra Steams hjemmeside, hvorfra den leveres til USA, Canada, EU og Storbritannien.

Det er muligt at skrive sig op til tre forskellige modeller, hvor hukommelse er den eneste forskel. 349 euro for 64 gigabyte, 459 euro for 256 gigabyte og 569 euro for den største model med 512 gigabyte. Oversat til danske kroner spænder prisen altså fra ca. 2600 kroner til ca. 4200 kroner.

Steam Deck i billeder

Fuld skærm

Foto: Pr-foto Foto: Pr-foto Foto: Pr-foto Foto: Pr-foto Foto: Pr-foto Foto: Pr-foto Foto: Pr-foto

Sammenligner man konsollen med Nintendo Switch, er den betydeligt større og vejer omkring en tredjedel mere end den nyere Nintendo Switch OLED. Steam Decks LCD-skærm har en opløsning på 1280 gange 800, hvilket er tæt på Switch'ens 1280 gange 720 pixels.

Ifølge Valve kan Steam Deck holde strøm til gaming i to til otte timer, mens Nintendo Switch ifølge specifikationerne kan holde 4,5 til ni timer.

Nintendo Switch kom på markedet i 2017 og har i begyndelsen af 2022 rundet 100 millioner solgte eksemplarer.

Valve oplyser ikke, hvor mange der har skrevet sig op til en Steam Deck.