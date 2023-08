Nasa satser: Laver egen streamingtjeneste

Efter flere år med livestreaming i døgndrift på YouTube og egen hjemmeside, har Nasa nu store planer for fremtiden

Man skulle tro, at den amerikanske rumfartsorganisation Nasa havde havde den mest moderne teknologi til rådighed, når det kommer til streaming.

Men det har langt fra været tilfældet. Faktisk har det indtil nu har foregået direkte på Nasas hjemmeside eller via en kanal på Youtube, som siden 2018 har sendt indhold døgnet rundt.

Det skal dog til at ændre sig nu. For inden året er omme har Nasa lanceret deres nye streamingtjeneste, der slet og ret kommer til at hedde Nasa+.

Det skriver Nasa på sin hjemmeside.

Streamingtjenesten vil være tilgængelig på Nasas nye hjemmeside, men også hvis man bruger rumfartorganisationens app, som snart bliver opdateret.

Rummet lige ved hånden

Ifølge Nasas informationschef, Jeff Seaton, er det et godt tidspunkt at satse på mere digitalt indhold.

- En modernisering af vores hjemmeside og en mere strømlinet plan for, hvordan offentligheden kan involvere sig i vores indhold, er et kritisk første skridt mod at gøre Nasas informationer mere tilgængelige, søgbare og sikre, siger han.

Men nu til det vigtigste. For mens streamingtjenester som Disney+ og Viaplay konstant strammer skruen og hæver prisen, så lover Nasa, at deres streamingtjeneste er og forbliver gratis.

Ifølge Nasas kommunikationsadministrator Marc Etkind laver man streamingtjenesten for at lade ’rummet være til rådighed for fingerspidserne.’

