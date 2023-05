Nintendo-spil helt blæst på kokain

Overalt hyldes nyt Zelda-spil, som var det Kristus genopstået, men fortjener Tears of the Kingdom virkelig så meget ros, som det får?

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

Verden ligger for dine fødder.

Sådan lød mantraet for seks år siden, da Nintendo udgav sit gigantiske hit 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'.

Og var du en af dem, der dengang blev blæst bagover, da Nintento udgav spillet og nærmest revolutionerende 'open world-genren', kan du allerede begynde at slikke dig om munden.

For det samme gør sig i den grad gældende med opfølgeren The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Denne gang har det bare fået et skud steroider i røvballen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Nintendo

En standard Zelda-fortælling

Historiemæssigt minder spillet meget om sin forgænger.

I Tears of the Kingdom spiller du endnu en gang som helten, Link, der ovenpå hændelsen ’The Upheavel’ igen må se sig nødsaget til at redde prinsesse Zelda og Hyrule fra endnu en dæmon.

Annonce:

Kronologisk fortsætter spillet nogle få år efter Breath of the Wild og følger en relativ klassisk Zelda-fortælling, der giver spilleren anledning til igen at afsøge Hyrules fire verdenshjørner.

Men til trods for at spillet igen vender tilbage til Hyrule og endda på selv samme kort som sidst, har Nintendo i den grad gjort sig umage for, at Hyrule har fået et ansigtsløft og sørget for at puste nyt liv i et landskab, Zelda-fans allerede har udforsket alle afkroge af.

Breath of the Wild på kokain

De seks års mellemrum på spillene har kun gjort Hyrule godt, og kongeriget er på ny smækfyldt med mysterier og eventyr.

Ikke nok med det, er spillet også langt større end sin forgænger, og langt sjovere at udforske - til et punkt, hvor det får Breath of the Wild til at ligne en sløj beta-version.

Fans af serien har haft travlt med at udforske, hvor gakket det egentlig kan blive i Tears of the Kingdom - hvor det kun er din egen fantasi, der sætter grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Artiklen fortsætter under tweetet ...

Annonce:

I forgængeren havde du 'kun' muligheden for at udforske Hyrules græsplæner. Det nye spil giver muligheden for at udforske svævende øer i himlen og en gigantisk underjordisk grotte kaldet ”The Chasm”, der er ligeså stor, hvis ikke større, end Hyrule selv.

Heldigvis indeholder spillet også alle de redskaber, du har brug for til at udforske dets mange tilbud - med alt fra luftballonflyvning, skydiving, snowboarding, hjemmebyggede biler og meget mere.

Det kan ikke siges nok gange: Verden er virkelig for dine fødder i Tears of the Kingdom, og det føles organisk.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Nintendo.

Gammel vin på nye flasker

Men selvom Tears of Kingdoms største styrke er at gøre noget gammelt til noget helt nyt, er det også spillets største svaghed.

Især når det kommer til spillets historie. For selvom plottet i sig selv ikke er kedeligt, virker udførelsen og eksekveringen en smule uoriginalt, da det minder ekstremt meget om forgængeren Breath of the Wild.

For at redde Zelda må Link endnu en gang afsøge hjælp fra Hyrules fire stammer, der alle selv er ramt af deres egne problemer, igen.

Annonce:

Og som konsekvens må Link så igen samarbejde med de førnævnte stammer for så igen at besejre et eller andet monster, som igen gør, at du lige akkurat kan besejre spillets sidsteboss. Præcis som i Breath of the Wild.

Come on, find nu på noget nyt.

Men alt i alt er det et spil, der formår at trække op på samtlige parametre, men til tider også giver en klar følelse af dejavu.

Ja, Tears of the Kingdom er en masterclass i 'If it ain't broke, don't fix it', men med hele seks år mellemrum, må man forvente en smule mere kælen for historien.

Det skal dog ikke skygge for, at Nintendo klart har overgået sig selv.