Nu er det snart slut: Apple-oplader får dødsstødet

EU har netop fastslået datoen for, hvornår USB-C skal være den fælles oplader for alle mobiltelefoner, tablets og kameraer

Siden starten af 2022 har det været bestemt, at vi skal have én fælles type oplader i EU.

Med beslutningen afviste man samtidig alle indvendinger fra iPhone-producenten Apple, der har tjent styrtende med penge på at fremstille særlige telefonopladere til egne mobiltelefoner og tablets.

Dengang hed det i en pressemeddelelse fra EU-Parlamentet, at ’fra efteråret 2024 vil USB-C være den fælles oplader for alle mobiltelefoner, tablets og kameraer i EU.

og nu har man så langt om længe sat den endelige deadline, som bliver 27 december 2024.

Det skriver techradar.

Fremtiden ser trådløs ud. Foto: Stephen Lam/Ritzau Scanpix

Skæringsdatoen får selvfølgelig stor betydning for Apple, men primært på den lange bane.

For både de nuværende og næstkommende iPhone-modeller vil højst sandsynligt stadig have den klassiske Apple-oplader, som vi kender den.

I 2025 er det dog ikke utænkeligt, at det, som nok kommer til at hedde iPhone 17, får en USB-C-indgang.

Men der er et smuthul.

For teknologien er allerede kommet så langt, at Apple kan overveje at en lave iPhone, der dropper USB-C-porten, og i stedet kører udelukkende på trådløs opladning, skriver techradar.