Nu kan digital post fra det offentlige læses flere steder

Det er fra mandag muligt at tilgå sin digitale postkasse med nyt fra det offentlige via flere platforme.

Det sker, når en ny it-løsning - Digital Post - lanceres.

Fremover kan virksomheder og borgere altså selv vælge, om de vil læse deres digitale post fra de tre platforme, som det offentlige tilbyder: borger.dk, Virk eller den nye Digital Post-app, som følger med den nye løsning.

Post fra det offentlige kan desuden læses via de to platforme fra private selskaber, e-Boks og mit.dk.

Uanset hvor man læser eller besvarer sin digitale post, vil alle handlinger fremgå på de andre platforme.

Man har altså fortsat kun én postkasse til post fra det offentlige, men der er nu flere platforme, der fungerer som indgang.

Særligt for virksomhedsejere håber myndighederne, at den nye løsning skal gøre det nemmere. Det skriver Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det bliver nemlig også muligt at skifte mellem beskeder, man får både som virksomhedsejer og borger, men uden at skulle logge ind flere gange.

- Nu kan den private post og virksomhedsposten tjekkes ét sted. Det, tror jeg, vil skabe værdi for mange af de mindre virksomhedsejere, der både får et bedre overblik og samtidig sparer tid, udtaler Stine Hegelund Bertelsen, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Den nye løsning ligner i høj grad den nuværende løsning, skriver Digitaliseringsstyrelsen på sin hjemmeside.

Men det bliver blandt andet lettere at se, hvem posten er fra, hvad den handler om, og om der er vigtige krav eller frister. Afsenderen vil for eksempel være 'Bispebjerg Hospital' i stedet for 'Region Hovedstaden'.

Med lanceringen af Digital Post følger også en beslutning fra det offentliges side om ikke længere at sende sms'er ud om post fra det offentlige mellem klokken 18 og 8.

Det er Digitaliseringsstyrelsen, der på vegne af den offentlige sektor står bag løsningen, mens det er virksomheden Netcompany, der på baggrund af et udbud er valgt som leverandør til at udvikle løsningen.

Prisen for udvikling og drift af den nye løsning løber op i 202 millioner kroner frem mod 2029.