Nu kan du få de nye funktioner

Den amerikanske techgigant Apple løftede i sidste uge sløret for en række nye produkter og annoncerede samtidigt opdateringer til Mac, Apple TV, Apple Watch, iPhones og iPads.

Mobiler og tablets får med version iOS 15.4 den fjerde store opdatering, som navnet indikerer, siden iPhone 13 blev lanceret i september 2021.

Vigtigst af alt er en lang række sikkerhedsopdateringer til både iOS 15.4 og iPadOS 15.4, som retter særdeles grove fejl.

Et enkelt klik på et ondsindet link er nok til, at man potentielt er blevet inficeret. Foto: Ritzau Scanpix/Karly Domb Sadof

Heriblandt adskillige opdateringer rettet mod såkaldte WebKit-fejl, som har gjort det muligt for ondsindet webindhold at føre til eksekvering af arbitrære koder. Det er kritiske sårbarheder i klassen UAF, som gør, at man kan blive ramt ved blot ved at klikke på et link. Apple udsendte helt usædvanligt en sikkerhedsopdatering for en måned siden af samme grund.

Lås op med mundbind

Med iOS 15.4 er det nu også muligt at låse telefonen op med Face ID, selv om man har mundbind på - en funktion der ville have gjort mere gavn i Danmark noget tidligere.

Det kan også bruges ved betaling med Apple Pay, og når telefonen skal bekræfte din identitet ved brug af gemte kodeord.

Funktionen virker kun på iPhone 12 og 13 og ikke på nogen iPads.

'Universal Control' blev præsenteret i juni 2021 men er først rullet ud nu. Foto: Brooks Kraft/Apple Inc.

Sæt Mac og iPad sammen

Apples tablets får en helt ny funktion med den efterspurgte funktion 'Universal Control', som har været forsinket. Funktionen gør det muligt at arbejde på tværs af iPad og Mac som var det én enhed.

Det er også muligt at dele keyboard og mus trådløst mellem op til tre enheder, og man kan trække og slippe filer fra en enhed til en anden. Du finder funktionen under Generelt > AirPlay & Handoff.

Det er også blevet muligt at justere lysstyrke på iPad keyboards via kontrolcenteret.

Der er også forbedringer til lagring af kodeord samt understøttelse af de 37 nye Emojis, som blev tilføjet til det universelle smiley-sprog i 2021, og sikkerhedsopdateringer til AirTags, der skal minimere muligheden for misbrug af enheden til stalking. DU kan se den fulde liste her.

Mindre opdateringer

Opdateringerne til Apple Watch og Apple TV er knap så omfattende.

WatchOS 8.5 gør det muligt at genoprette et Apple Watch, hvor softwaren er knækket helt sammen. Det sker relativt sjældent men har tidligere krævet, at man fysisk sendte sit ur til service.

Med tvOS 15.4 til Apple TV er der ud over fejlrettelser og sikkerhedsopdateringer nu support til Wi-Fi via hotspots.

Det vil sige, at du ved hjælp af en iPhone nu kan logge dit Apple TV på den type netværk, som man typisk finder på caféer, lufthavne og hoteller.

Du kan læse mere om nye farver til iPhone 13 og den nye udgave af techgigantens billigste telefon her.