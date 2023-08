Nu ryger DRTV fra ældre TV-skærme

DRTVs indhold kan streames via app på nyere TV-modeller og 'den røde knap' på både ældre og nyere TV-modeller.

Funktionen med den røde knap, som teknisk hedder HbbTV, indebærer, at man trykker fjernbetjeningens røde knap, når man ser en DR-kanal, for at få adgang til streamingkataloget hos DR.

Det virker kun, når man modtager DR via antennesignal og kræver herudover internetopkobling på TV'et.

Ældre skærme mister DRTV

DR opgraderede i 2019 HbbTV til version 1.5, hvilket satte lidt ældre TV-modeller ud af spil.

Som plaster på såret valgte DR at holde den gamle version af DRTV – med sort baggrund – kørende, så danskere hos flere tv-distributører fortsat kunne tilgå den via klik på den røde knap på DR2-kanalen.

Det er denne HbbTV-funktion på DR2, som rammes af lukningen.

'Vi lukker denne version af DRTV-appen', fremgår det af en meddelelse fra DR, der nævner, at det sker i 'sensommeren'.

Relevante TV-modeller

Lukningen betyder, at færre Smart TV fremover har direkte adgang til DRTV.

Efter lukningen kræves følgende TV-modeller for at få adgang til DRTV:

LG 2016 eller nyere

Phillips 2017 eller nyere

Panasonic 2017 eller nyere

Samsung 2018 eller nyere

Sony 2016 eller nyere

Alternativet er at tilslutte en boks til TV'et såsom Apple TV eller Chromecast. TV'ets fjernbetjening vil typisk kunne styre boksen.

Kilder: DR, Digitalt.tv, Panasonic Center

