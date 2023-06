Ny AI-lov nærmer sig

Europa-Parlamentet har endelig stemt for et lovforslag om kunstig intelligens, der går under navnet ’AI Act’. Det forventes, at loven træder i kraft i det nye år

Man skal kunne kravle, før man kan gå.

Derfor kommer der også stadig til at gå et stykke tid, før EU er klar til at lovgive på AI-området.

Men de er netop kommet et stort skridt tættere på.

For onsdag vendte Europa-Parlamentet tommelfingeren op til et lovforslag om kunstig intelligens, der går under navnet ’AI Act’.

Det fortæller Christel Schaldemose (S), der er leder af den socialdemokratiske gruppe i EU-Parlamentet i netop det udvalg, der er ansvarlig for lovforslaget.

Hun mener, at det er vigtigt, at der bliver sat klare rammer for, hvad man må, og hvad man ikke må, når det kommer til AI-teknologi.

- Det er Det Vilde Vesten lige nu, og jeg er virkelig bekymret for noget af det, vi ser online med falske billeder og fabrikerede citater, siger hun.

Tager lang tid

Den nye lov skal sætte rammerne for brugen af AI i EU og er den første i verden af sin slags.

Samtidig er den et afgørende skridt før de sidste forhandlinger, der afsluttes til efteråret.

Derfor forventer Christel Schaldemose også, at den endelige lov vil være klar til at træde i kraft senest i starten af det nye år.

- Når der er tale om lovgivning i EU-regi, så tager det lang tid. Men nu er vi for alvor kommet i gang, og det er vigtigt, for der er behov for, at den kommer, forklarer hun.

Christel Schaldemose (S) ønsker ikke et samfund, hvor maskinerne tager over. Foto: Jens Hartmann.

Lovforslaget indeholder en klassificering af AI i risikogrupper, hvor ’lav risiko’ f.eks. dækker chatbots hos onlinebutikker, mens ’høj risiko’ dækker de områder, hvor der har tale om en direkte effekt for mennesker.

Her kunne der være tale om offentlige ydelser og tilskud fra kommuner, uddyber Christel Schaldemose.

- Vi skal ikke have et samfund, hvor maskinerne tager over. Det er fint, at kunstig intelligens bliver brugt til beslutningsstøtte, men vi skal selv styre vores samfund, siger hun.