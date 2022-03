Ny billig iPhone på vej i næste uge

Apple har netop annonceret datoen for en stor event. Læs her hvilke nye produkter vi forventer

Den næste store lanceringsevent fra Apple bliver afholdt tirsdag i næste uge (8. marts 2022) klokken 19. Det har Apple netop bekræftet.

Eventen, der kan følges via livestream, er imødeset med spænding, da en ny version af Apples billigste iPhone er på vej, ifølge rygterne.

Apple skriver ikke noget om, hvilke nyheder de vil præsentere, men rygterne har længe talt om følgende Apple-nyheder:

iPhone SE i en 2022-model

iPad Air

Mac-computer med Apple Silicon-chip

En lille hurtig og billig iPhone

Ifølge tidligere rygter vil 2022-versionen af iPhone SE hente sit design fra iPhone 8 og den nye iPhone SE vil angiveligt komme med A15 Bionic-chip.

A15 Bionic er den chip, som anvendes i iPhone 13-serien samt i sjette generation af iPad Mini. Det lægger op til, at den kommende iPhone SE får særdeles kraftig ydelse samt 5G-adgang.

iPhone SE er Apples billigste smartphone, som er elsket af mange. Godt nok får man ikke topteknologi på kameraet eller Face ID og magnetisk trådløs opladning, kendt som MagSafe. Til gengæld er prisen interessant.

Du kan læse anmeldelsen af iPhone SE-2020 her.

Selvom der kommer en ny version, er modellen fra 2020 stadig ganske interessant og fortsat et godt køb.

Det forventes, at iPhone SE-2022 vil koste omkring 3.699 kroner som den tidligere model.

En lille iPad-opdatering

Du skal ikke forvente de store forandringer på iPad Air, der i lighed med iPhone SE kommer med A15 Bionic-chipset. Den nuværende iPad Air-model kører på A14 Bionic.

Angiveligt får frontkameraet den såkaldte ”Center Stage”-funktion. Ved videosamtaler over f.eks. Teams vil kamerateknologien forsøge at fastholde dig midt i billedet, selvom du bevæger dig eller flytter dig lidt rundt under samtalen.

Center Stage har vi tidligere set på iPad Mini og iPad Pro, hvor det virker ret godt. Læs anmeldelsen af iPad Mini her.

Fingeraftrykscensoren sidder angiveligt i en knap på toppen. Der forventes en skærm på 10,9 tommer.

Holder rygterne stik vil farvemulighederne blive Space Gray, Silver Green, Rose Gold og Sky Blue.

Nye Mac-computere

Der tales desuden om en ny entry-level MacBook Pro samt en Mac Mini med M1 Pro og M1 Pro Max chipsets.

Nye versioner af iOS-systemet til iPhone samt opdateringer til iPad- og Mac-styresystemerne ser nok også dagens lys.

Apple vil fortsætte med Lightning-stikket på iPhone, forlyder det. Ifølge Macrumors ligger et skifte til industristandarden ikke lige rundt om hjørnet.

Apple har ikke kommenteret på rygterne.