Ny digital postkasse nede på tredje døgn

'Nu bliver hverdagen lettere for danskerne', lød det i en pressemeddelelse mandag morgen fra den danske it-kæmpe Netcompany.

Lige siden har det ikke været muligt at logge på Mit.dk, der er lanceret som 'danskernes nye digitale postkasse'.

Mit.dk oplyser til Ekstra Bladet, at man fortsat er ramt af driftsforstyrrelser i login-systemet, og der er endnu ikke nogen tidshorisont for, hvornår problemet er løst.

Netcompany forventer dog at give en statusopdatering i løbet af onsdagen.

Blev udsat

Mit.dk giver adgang til digital post fra det offentlige, fra virksomheder og organisationer. Netcompany vandt i 2020 udbuddet om at stå for opgaven med at levere en digital postkasse - en opgave, som e-Boks hidtil har stået for.

Mit.dk skulle oprindeligt have været taget i brug 30. november sidste år. Men premieredatoen blev udsat for at være sikker på, at systemet var helt klar.

Det er fortsat muligt at tilgå den digitale post hos e-Boks og borger.dk. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Tanken med den nye digitale postløsning er, at man bedre skal kunne integrere andre former for digital kommunikation.

For eksempel kan man betale regninger direkte fra mit.dk. Der er også kalenderfunktioner, så man kan holde styr på sine aftaler og tider hos eksempelvis læger og tandlæger.

Foruden det offentlige har en række fagforeninger, forsikringsselskaber og forsyningsselskaber lavet aftaler med Mit.dk.