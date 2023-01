Ny iPhone-opdatering løser store problemer

Hvis du ikke allerede har installeret det nye iOS 16.3 til din iPhone, så bør du får det gjort hurtigst muligt.

Det nye software løser nemlig en række af sikkerhedsproblemer, skriver mediet 9to5Mac.

Samtidigt har Apple udgivet softwareopdateringer til ældre modeller - iPhone 5S og iPhone 6 - der kører på iOS 12 og ikke kan opdatere til det nye iOS 16.

Ligeledes kan folk installere de nye sikkerhedsopdateringer uden at opdatere til iOS 16, hvis man stadig kører på iOS 15.7 og ikke har lyst til at bruge det nye styresystem.

Flere problemer løst

De tidligere problemer omhandler især en sikkerhedsfejl i Apples vejr-app, der gav andre apps adgang til dine privatindstillinger.

Også Webkit, der er motoren i Safari og de andre webbrowsere til iOS, havde et stort problem. Her var der to fejl, der kunne misbruges til at køre ondsindet kode.

Begge de problemer er løst med den nyeste opdatering.

Det vides ikke, hvor længe Apple har tænkt sig at holde iOS 15 ved lige, som de har gjort ved den seneste opdatering.