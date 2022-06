Ny praksis for logning er trådt i kraft

Der er kommet nye regler for, hvornår teleselskaber skal logge trafikdata fra deres kunder - og de regler træder i kraft med det samme.

Fra og med tirsdag er teleselskaberne forpligtet til at foretage målrettet logning af områder, hvor der er et højt antal anmeldelser af grov kriminalitet samt nogle såkaldt sikringskritiske områder.

Dermed har Justitsministeriet tilpasset den danske praksis, så den er i overensstemmelse med en EU-dom fra 5. april. Dommen kendte den på det tidspunkt kun seks dage gamle danske lov om registrering af borgernes teledata ulovlig.

20 procent af Danmarks areal

EU-dommen slog fast, at politiet ikke kan få adgang til teledata, der er indsamlet generelt og udifferentieret af hensyn til den nationale sikkerhed.

- EU-dommen af 5. april 2022 har desværre haft betydning for politiets og anklagemyndighedens mulighed for at efterforske og strafforfølge grov kriminalitet.

- Men med de tiltag, vi har taget nu, har vi forsøgt at afbøde konsekvenserne mest muligt, siger justitsminister Mattias Tesfaye i en pressemeddelelse.

Tesfaye sagde på et samråd i begyndelse af juni, at han forventede, at den nye praksis kunne træde i kraft på denne side af sommerferien. Og at den vil omfatte op mod 3,9 millioner mennesker. Det svarer til to tredjedele af befolkningen.

Geografisk er der tale på et område på omkring 20 procent af Danmarks areal.

Teleudbyderne pålægges at gemme de loggede data i et år.