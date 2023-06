Nye EU-regler: Dropper det fuldstændig

Hvis du hører til dem, der kan huske og savner tiderne, hvor man selv kunne udskifte batteriet på sin telefon, så er der godt nyt.

EU har nemlig netop vedtaget en ny lov, der betyder, at alle smartphones skal have udskiftelige batterier senest i 2027.

Det skriver EU-Parlamentet på sin hjemmeside.

Ifølge Christel Schaldemose, gruppeformand for de danske socialdemokrater i EU-Parlamentet, så er loven et skridt i en grønnere retning, der samtidig skal gøre det billigere for forbrugerne.

- For klimaet og for os forbrugere er det afgørende, at vi kan udskifte batterier i vores elektronik. På den måde kan vi genanvende batterier og slippe for at købe nye enheder alene på grund af et gammelt batteri, siger Christel Schaldemose.

Meget skal ændres

Loven betyder, at batterier, der bruges i enheder som telefoner, tablets og kameraer, nu nemt skal kunne fjernes og udskiftes.

EU-Parlamentet skriver, at det vil ’kræve drastisk gentænkning hos producenterne, da de fleste gemmer batteriet væk og kræver specialiserede værktøjer og højt kendskab for at kunne udskifte dem.’

Loven betyder også, at alle ’lette elektriske køretøjer’, eksempelvis elløbehjul, og genopladelige industrielle batterier på mere end to kWh skal have et digitalt pas, så man kan holde øje med CO 2 -fodaftrykket.

Det er dog langtfra første gang, at EU går efter et mere strømlinet udtryk.

I slutningen af 2022 gav de Apples egen oplader dødsstødet, da man senest i 27. december 2024 skal have USB-C som fælles oplader for alle mobiltelefoner, tablets og kameraer i EU.