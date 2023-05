Nyt Netflix-tiltag afsløret: Det gælder ikke for alle

Netflix er langt om længe begyndt at kræve penge fra de mange, der har brugt andres konti, men det er ikke nødvendigvis det mest fornuftige at tilkøbe en ekstra bruger

Rygterne har svirret længe, men nu er dommedagsprofetien gået i opfyldelse.

Netflix er nemlig i sidste uge begyndt at opkræve ekstra betaling, hvis man deler sin bruger med folk uden for husstanden. Det er selvom, du allerede har tilkøbt et abonnement med flere brugere.

Helt konkret koster det nu 39 kroner ekstra at kunne se Netflix på flere skærme, men selvfølgelig er der et stort MEN.

Det viser et support-dokument, som Flatpanels er i besiddelse af.

For faktisk er det kun abonnenter med Netflix Standard eller Premium til henholdsvis 119 og 149 kroner om måneden, som kan tilføje ekstra medlemmer, skriver Flatpanels.

Så hvis du som de fleste andre dødelige kun er i besiddelse af et basic-abonnement til 79 kroner om måneden, har du derfor ikke mulighed for at tilføje ekstra brugere.

Nedenfor ses et opslag fra Twitter, som Netflix nok fortryder nu.

Én enhed ad gangen

Er du indehaver af Netflix Standard til 119 kroner kan du købe en ekstra bruger, mens en Premium-konto-ejer kan tilføje hele to for de 149 kroner om måneden.

Hver ny bruger får deres egen profil og egen adgangskode.

Men så kommer problemet med samtidig afspilning - som ellers normalt er på henholdsvis to og fire afhængigt af, hvilket at de to dyrere abonnementer, man har valgt.

Hvis du som ekstra-bruger regner med, at du får ubegrænset adgang til Netflix, må du tro om igen.

For selvom du måske har kontoen tilknyttet på tv’et i stuen, en iPad og på en mobiltelefon, så kan man kun se indhold på én enhed ad gangen.

Samtidig er det indehaveren af den oprindelige, som står for betalingen, og man kan derudover ikke tilføje flere bruger, hvis man har Netflix gennem en teleudbyder som fx YouSee.

Ifølge Flatpanels vil flere husstande dog nok være bedst tjent med at investere i en af de dyrere pakker i stedet for at tilkøbe flere brugere.