Nyt skærm-studie: Dét påvirker småbørnene

Skærmkiggeriet kan blandt andet få stor betydning for helt små børns sociale færdigheder og evne til at kommunikere, viser en ny og omfattende undersøgelse

Mange forældre har nok fra tid til anden tyet til en iPad eller tændt for fjernsynet for at få hjemmets mindste til at sidde stille.

Men måske man skal passe på, at den digitale babysitter ikke bliver brugt i alt for mange timer om dagen.

For et nyt studie fra det amerikanske medicinske tidsskrift Jama Pediatrics fastslår, at alt mellem en til fire timers skærm om dagen kan få stor betydning for småbørns udvikling.

Det skriver CNN.

'Det er et vigtigt studie, fordi vi har så mange børn med i undersøgelsen, som tilmed er blevet fulgt i mange år,' forklarer Jason Nagata fra University of California, der har været involveret i udarbejdelsen af studiet.

Langt flere problemer

Med udgangspunkt i 7097 børn har forskerne undersøgt, hvilken indflydelse skærmkiggeriet har haft på børnene, fra de er et år til de er to og fire år gamle.

Og på den baggrund konkluderer de altså, at flere timers skærm kan medføre større risiko for udviklingsmæssige problemer, når det kommer til kommunikation, finmotorik, problemløsning og sociale færdigheder.

'Studiet udfylder et vigtigt hul, da det påviser helt specifikke forsinkelser i barnets udvikling,' forklarer Jason Nagata, som tilføjer, at 'der ikke findes mange andre tilsvarende studier, som udfolder sig over så mange år.'

De mange børn blev udvalgt på tværs af 50 hospitaler i Japan i tidsperioden mellem juli 2013 og juli 2017, og deres mødre har så skullet indberette børnenes evner og færdigheder, da de var henholdsvis to og fire år gamle.

Ved toårsalderen var chancen tre gange så stor for, at de børn, der så op til fire timers skærm om dagen, var sat tilbage i forhold til deres jævnaldrende.

Forskellige studier forskellige konklusioner

Selvom du måske allerede nu har flået tv-stikket ud af væggen og smidt iPaden i skraldespanden, er det måske slet ikke nødvendigt at tage så drastiske midler i brug.

Japanske forskere fra Osaka- og Hamamats-universiteterne kom nemlig tidligere på året frem til en fuldstændig modstridende konklusion.

I deres studie, som tog udgangspunkt i data fra 885 børn, der blev fulgt, fra de var 18 måneder til fire år gamle, fremgik det, at selvom helt små børn bruger en time eller mere foran skærme i løbet af en dag, så vil det ikke have den store betydning for deres fremtidige udvikling, skrev The Japan Times dengang.

Deres studie viste tilmed, at de negative effekter fra skærmkiggeri kan reduceres, hvis børn leger udenfor i mere end 30 minutter om dagen.

Den japanske undersøgelse er dog i modstrid med et helt tredje studie, der blev udgivet i vinter.

Her tog forskerne udgangspunkt i 437 etårige, som de så undersøgte igen, da blev 18 måneder, og igen da var ni år.

Deres konklusion var også, at småbørn, der har haft omkring to timers skærmtid om dagen, får svækket deres kognitive evner senere i livet.

Det skulle blandt andet dreje sig om udfordringer med hukommelsen, koncentrationen og tilpasning.