Nyt Sony-headset ser underligt ud og lyder dårligt

ANMELDELSE: Et helt nyt headset fra Sony er MEGET anderledes, men det betaler sig ikke, når lyden ikke er god nok

Sonys idé om et anderledes headset når ikke i mål.

In-ear headsets, også kendt som 'True Wireless' headsets findes i alle farver, prisklasser og ikke mindst kvaliteter.

Selvom der står Sony på dette headset, skal du ikke forvente en uovertruffen lytteoplevelse. Headsettet er simpelthen ikke pengene værd.

Det startede ellers godt. Idéen med Sony Linkbuds er, at lyden fra omgivelserne skal kunne blande sig med ens musik- og podcastlytning. Udover at man kan høre trafikken omkring sig, mens man cykler eller går, så undgås også den osteklokkefornemmelse, som mange ikke bryder sig om.

Lyden kommer ind via et fysisk hul i midten, der samtidigt bidrager til det meget underlige design. Omkring hullet sidder selve højttalerne.

Lyder ikke godt nok

Det virkeligt positive er, at Linkbuds har et fantastisk stereoperspektiv. Du kan tydelig høre instrumenterne i lydmixet placere sig totalt lækkert i lydbilledet.

Når det er sagt, så mangler der simpelthen power og kraft i Linkbuds. Der er ikke det møf i lyden, som jeg forventede og det er ikke fordi, at headsettet ikke sidder rigtigt. Dette var ellers min første tanke.

Ifølge Sony er fokus lagt på at få lyden fra omgivelserne ind i øret fremfor den super lækre og kraftfulde lydoplevelse. I mine ører er det bare ikke godt nok.

Sony Linkbuds koster 1.700 kroner. Til den pris kan man som køber med rimelighed forvente, at producenten både kan have en anderledes tilgang til et headset-design og kombinere det med god lyd.

Samtaler uden støj

Sony fortæller i materialet, at de har en meget præcis og avanceret lydbehandling af stemmeopkald. Over 500 millioner samples af stemmer har været med til at træne den såkaldte AI-teknologi.

Træningen har virket. Når Sony Linkbuds udsættes for baggrundsstøj, forsvinder støjen fra ens stemme ved telefonopkald uden det ødelægger ret meget af stemmen og forståeligheden.

Desværre er stemmeopkald ikke særligt vellydende. Sony skriver sig ind i historien over True Wireless-headsets, der ikke er velegnede til telefonsamtaler medmindre det er korte beskeder. Vil du have et headset med god samtalelyd, skal du se denne video.

Konklusion: Det skal du ikke købe

Jeg elsker, når firmaer tør prikke til vores opfattelse af, hvordan f.eks. et headset ser ud, men det skal gøres på en måde, hvor de basale funktioner ikke ødelægges.

Sony når ikke i mål med Linkbuds. Du skal kun købe Sony Linkbuds, hvis du er parat til at gå på kompromis med lydkvaliteten og ønsker at betale mange penge for headsettet.

Til en pris på 1.700 kroner (vejledende) kan du få mange andre og bedre alternativer. Og selvom Sony forsøger at være anderledes med et design, der lader omgivelseslyd slippe ind i øret, formår Sony ikke at kombinere denne funktion med ordentlig lyd – i det lys er prisen ALT for høj.