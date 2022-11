Nyt studie: En milliard unge risikerer høretab

Et nyt studie har konkluderet, at en omkring en milliard unge over hele verden risikerer at blive udfordret af høretab. Men heldigvis er der noget, man kan gøre, inden det går helt galt

Elsker du at høre radioavisen, podcast eller vippe med til din playliste på telefonen? Så er du langt fra den eneste.

Det viser sig nemlig, at virkelig mange af os gør det ofte. Problemet er dog, hvis lyden brager derudaf i høretelefonerne for højt og for længe.

Det skriver CNN på baggrund af et nyt studie, som er publiceret af det peer reviewed BMJ Global Health.

'Vi har vurderet, at omkring en milliard individer mellem 12-34 år over hele verden højst sandsynligt har farlige hørevaner, og derfor kan risikere høretab', fortæller Lauren Dillard fra Medical University of South Carolina, der er står bag rapporten, i et skriftligt svar til CNN.

Ødelægger øret

Hvis lyden tonser afsted i hørebøfferne for lang tid ad gangen, vil det svække de sensoriske celler og strukturer i øret, forklarer Dillard.

Det rigtig farlige er, hvis det bliver permanent, da det kan føre til høretab, tinnitus eller begge ting på en gang.

Dog kan man ikke give høretelefonerne hele skylden. Live-underholdning såsom koncerter, men også barer og natklubber kan også føre skader med sig.

Et forsvarligt niveau er omkring 85 decibel fordelt over 40 timer om ugen. Hvis man har lyd i ørene 2,5 timer om dagen, svarer det til 92 decibel, slår studiet fast.

Et godt tegn

Før det går helt galt, giver kroppen faktisk nogle advarselssignaler.

Hvis du hører en ringen for ørene, kan det være et tegn på, at lyden er for høj. Ellers er det med at gøre brug af de redskaber på eksempelvis en smartphone, som kan gøre opmærksom på lydniveauet, og om det er sikkert at blive ved med at have lyd i ørene.

Det kan også være en rigtig god ide at have høretelefoner, der dæmper baggrundsstøjen.

Ellers skal man have den sunde fornuft med sig. Det kan være at bruge ørepropper til koncerter eller undgå at stille sig for tæt på højttalerne.

