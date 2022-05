Nyt varslingssystem i Danmark

Har du aldrig hørt om app'en Mobilvarsling, er du nok ikke alene.

App'en blev lanceret i 2016 for at give danskere mulighed for at modtage en advarsel, hvis de befandt sig i et område, hvor der var sket større ulykker og katastrofer.

Men der er så mange udfordringer med app'en, at den nu bliver lagt i graven.

'Gennem længere tid er der dog konstateret en række udfordringer, som vil kræve et større udviklingsarbejde at få rettet op på,' skriver Beredskabsstyrelsen på sin hjemmeside.

I stedet indføres et nyt system, som skal springe mere i øjnene.

Direkte pop-up beskeder

I dag bruger myndighederne større medier, sociale medier og sirener til at advare danskerne, men fremover vil de også kunne sende direkte pop-up beskeder til alle i et geografisk område.

Der er hverken tale om SMS eller notifikationer, men et vindue med advarsler, der vises direkte på din smartphone.

Det nye system baseres på teknologien Cell Broadcast, hvor beskeder sende direkte til alle mobiler med kontakt til telemasterne i et bestemt område, uden at der skal gives tilladelser eller hentes apps.

'Systemet bliver baseret på den såkaldte ’cell broadcast’-teknologi. Det betyder, at advarsler sendes via telemasterne til alle mobiltelefoner i et nærmere bestemt område. Advarslerne adskiller sig fra andre typer af meddelelser som fx SMS’er og push-notifikationer i både udseende og lyd og er også både hurtigere og sikrere i forhold til persondata. Myndighedere indsamler ikke data om modtagernes telefoner og placering, når en advarsel udsendes', skriver Beredskabsstyrelsen.

På den måde undgår man, at notifikationer bliver overset i mængden. Også turister vil modtage beskeden på samme tid.

Det nye system sender beskeder direkte til alle mobiltelefoner, som er koblet på telemasterne i et bestemt område. Foto: Ritzau Scanpix/Ivan Boll

Flere styrelser samarbejder om projektet, som forventes klart inden udgangen af i år.

'Projektet bag implementeringen af mobilbaseret varsling er forankret i Forsvarsministeriet og sker i samarbejde med Justitsministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt underlagte styrelser. Projektet er i anskaffelses- og implementeringsfasen forankret ved Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse,' lyder det fra Beredskabsstyrelsen.

Lovgrundlaget for det nye system blev vedtaget af Folketinget i december 2020.