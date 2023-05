Oddsede på sig selv: Nu er han i spjældet

En 25-årig e-sportsudøver fra Singapore er blevet dømt for matchfixing, efter hans hold tabte 0-2

Det er aldrig rart at blive taget med fingrene i kagedåsen.

Specielt ikke hvis det koster dig fire måneder i brummen.

Men det er ikke desto mindre dér, den 25-årige Valorant-spiller Malcolm Chung Wai Kiat fra Singapore skal befinde sig det næste stykke tid.

Han er nemlig netop blevet dømt for matchfixing, da han skulle have tabt en e-sportskamp med vilje – samtidig med at han havde oddset på kampen.

Det skriver News Asia.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Valorant er et skydespil, der spilles af tæt på fem millioner mennesker om dagen. Foto: Riot Games

Vandt 50.000 kroner

Som kaptajn for RSG Resurgence Esports deltog den 25-årige i turneringen EPULZE Royal Southeast Asia Cup i 2020, hvor præmiepuljen var tæt på 200.000 kroner.

Malcolm Chung Wai Kiat må dog have været været i tvivl om, hvorvidt hans hold overhovedet havde en chance for at vinde.

I hvert fald havde han i samarbejde med en kammerat oddset på, at hans eget hold tabte den sidste og afgørende kamp.

Den endte 0-2, og den 25-årige kunne derfor indkassere omkring 50.000 kroner fra den ulovlige betting-side, han benyttede sig af.

Ifølge News Asia er der ingen forudgående matchfixing-sager i asiatisk e-sport.