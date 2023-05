Omdiskuteret spil hitter stadig: Rammer gylden grænse

Hogwarts Legacy fortsætter med at brage afsted og har nu indtjent over en milliard dollars

Få spil har delt vandene lige så meget som Hogwarts Legacy.

Men selvom flere har beskyldt det for at være både ’transfobisk’ og ’antisemitisk’ på grund af Harry Potter-skaber J.K. Rowlings tilknytning, bliver spillet fortsat revet af hylderne.

Faktisk i en sådan grad at det netop nu har krydset en magisk milepæl og solgt hele 15 millioner eksemplarer siden udgivelsen i februar, hvilket er de færreste spil forundt – medmindre vi taler titler fra de største spilserier som Grand Theft Auto eller Call of Duty.

Salgene betyder samtidig, at Avalanche Software, der står bag spillet, allerede har indtjent mere end en milliard dollars – eller hvad der svarer til knap syv milliarder danske kroner.

J.K Rowling har tidligere skrevet, at det kun er de kvinder, der er i stand til at menstruere, der faktisk kan kaldes kvinder. Foto: Suzanne Plunkett

'Spil det ikke'

Efter kun tre uger på markedet var det samtidig det femte bedst-sælgende spil de seneste 12 måneder.

Men allerede siden Hogwarts Legacy blev annonceret i 2020, lurede J.K. Rowling i kulissen.

Gennem årene er hun nemlig flere gange blevet udsat for kritik på grund af sine udtalelser og skriverier, som folk har fundet transfobiske.

På Twitter har hun for eksempel ironisk antydet, at det kun er de kvinder, der er i stand til at menstruere, der faktisk kan kaldes kvinder.

Kritikken af forfatteren smittede også af på spillet, og ud over fans, som sagde, at de ville boykotte spillet, så gav tech-medier som Wired spillet 1 ud af 10 stjerner i deres anmeldelse med begrundelsen, at ’skaderne (som spillet forvoldte, red.) i den virkelige verden var umulige at ignorere’.

Spilmediet TheGamer afslog at anmelde spillet og anbefalede i stedet deres læsere ikke at spille det, hvis de altså 'bekymrede sig om deres trans-venner’.

Har rettet 500 fejl

Da det udkom i februar, var det udelukkende tilgængeligt på PlayStation 5, Xbox Series X og PC, men fra 5. maj blev det også muligt at spille det på PlayStation 4 og Xbox One - i og slutningen af måneden kan det også lade sig gøre på Nintendo Switch.

I forbindelse med de nye udgivelser har Avalanche Software rettet mere end 500 fejl, ligesom de har tilføjet en ny funktion, der skal gøre spillet lettere at sluge for dem, der er bange for edderkopper.

Hvis man slår funktionen til, vil edderkoppernes skrig være lavere, ligesom deres lig forsvinder hurtigere.