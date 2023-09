Omfattende problem: Tusindvis ramt af data-snushaner

Man skal ikke sætte ræven til at vogte sine høns.

Ligesom man åbenbart heller ikke kan stole på, at nogle ansatte i kommuner og regioner ikke snager i ens mest personlige oplysninger.

Det viser aktindsigter i anmeldelser til Datatilsynet, som Version2 har fået fingrende i.

Her fremgår det, at medarbejdere på tværs af landet de sidste to år har snaget ulovligt i 2727 borgeres persondata, hvilket ifølge tech-mediet altså indbefatter alt fra mødres og fædres til partneres og fremmedes personlige oplysninger.

I mange af tilfældene er det sågar børn, snushanerne har slået op.

'Fungerer ikke'

Helt konkret drejer det sig om 185 anmeldte sager til Datatilsynet, hvoraf 99 procent af dem er blevet afvist.

Der er nemlig ikke ressourcer nok til at løfte opgaven.

Og det er ikke ligefrem, fordi det går hurtigt med at opdage snageriet. Faktisk tager det i gennemsnit kommuner og regioner mere en fem måneder at opdage et enkelt tilfælde.

I Region Hovedstaden bruger de i gennemsnit mere end halvandet år på det.

’Det virker, som om kommuner og regioner har problemer med at opdage de her brud. Når så mange sager først opdages efter et tip, og når det i nogle tilfælde tager så lang tid at finde problemet, så er der noget, der ikke fungerer, som det skal,’ siger Ayo Næsborg-Andersen, lektor i persondataret ved Syddansk Universitet, til Version2.

For at gøre ondt værre, så lader det ikke til, at kommuner og regioner får bedre forudsætninger for at sætte en stopper for snageriet i fremtiden.

I 2024 bliver Datatilsynets budget således fem millioner kroner mindre sammenlignet med i år.