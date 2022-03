Opgraderer den billigste: Her er prisen

Apples mest prisvenlige smartphone har netop fået en overhaling.

Live fra Silicon Valley præsenterede techgignaten tirsdag aften tredje generation af iPhone SE.

Den er født med den såkaldte A15 Bionic chip, som også sidder i iPhone 13, der blev lanceret sidste sommer. Chippen gør mobilen hurtigere og giver et stort løft til både kamerafunktionerne og gaming.

Den nye iPhone SE understøtter 5G, og har ifølge Apple det 'hårdeste glas' overhovedet. Der er vidst tale om keramisk glas, som flere andre iPhones har. Den har 12-megapixel kamera, Smart HDR 4 og mange af Apples nye kamerafunktioner og 'bedre' batteritid. Foto: Foto: Ritzau Scanpix/BROOKS KRAFT/APPLE INC.

Af andre funktioner nævnes nyt kamerasystem med 12 megapixel kamera, avancerede funktioner som Smart HDR 4 og deep fusion, bedre batteritid og forbedret holdbarhed. Altså at den har sværere ved at gå i stykker fysisk.

Mobilen er ifølge Apple en opgradering til dem med en iPhone 6, 7 og 8 - og for helt nye brugere.

Og så understøtter den 5G, som giver lynhurtig internethastighed på mobilen, hvis din teleudbyder understøtter det og har 5G-dækning i dit område.

Apples topchef Tim Cook var vært for eventet. Foto: Ritzau Scanpix/BROOKS KRAFT/APPLE INC.

Den nye iPhone SE har fortsat hjemmeknappen i bunden af skærmen med Touch ID. Den kan bestilles i farverne farverne midnat, stjerneskær og (PRODUCT)RED.

Priserne er følgende i Apples danske butik:

64GB: 3.999 kr.

128GB: 4.499 kr.

256GB: 5.399 kr.

iPhone SE kan forudbestilles 11. marts og vil være tilgængelig 18. marts.

'iPhone SE har været et utroligt populært valg blandt mange eksisterende kunder og også nye iPhone-kunder takket være dens ikoniske design, suveræne ydeevne og overkommelige pris. I år har vi udviklet den stærkeste og mest holdbare iPhone SE nogensinde med bedre batteritid takket være A15 Bionic – det er den samme chip, som vi bruger i iPhone 13-modellerne, og den åbner også op for avancerede kamerafunktioner som Smart HDR 4, Fotostil og Deep Fusion', siger Kaiann Drance, Apples Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing, i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Apple introduceret en ny iPad Air. Der var ingen iPad Pro i denne omgang. Foto: Ritzau Scanpix/BROOKS KRAFT/APPLE INC.

Apple introducerede desuden en række andre produkter

iPhone 13 Pro i grøn (ældre model i ny farve)

(ældre model i ny farve) iPhone SE 5G (telefon)

(telefon) iPad Air 5 (tablet)

(tablet) Mac Studio (computer)

(computer) Studio Display (skærm)

Apple lancerede en helt ny Mac kaldet Mac Studio. Foto: Ritzau Scanpix/BROOKS KRAFT/APPLE INC.

