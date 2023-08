Ophørsudsalg? På tilbud for første gang nogensinde

Først var den umulig at få fat i, og nu får man den nærmest kastet i nakken.

Eller det er måske så meget sagt, men PlayStation 5, der i flere år primært var kendt for at være notorisk udsolgt, er lige nu på tilbud hos udvalgte forhandlere herhjemme.

Hvilket altså nærmest er historisk, da det er første gang, siden konsollen kom på gaden i 2020.

Man finder derfor lige nu maskinen billigere hos forhandlere som Elgiganten, Bilka og Power, som alle har den til lige omkring 3790 kroner – et prisfald på knap og nap 16 procent, hvis man sammenligner med den billigste pris for en måned siden.

Rygterne svirrer

Og selvom de sætter priserne ned, så har det faktisk indtil videre været et rigtig godt år for Sony i forhold til at få få folk til lommerne for at købe deres PlayStation 5.

Annonce:

I juni solgte man 115 procent flere konsoller end i samme periode året forinden, og techgiganten proklamerede også i samme ombæring stolt, at de havde krydset den magiske grænse på 40 millioner solgte eksemplarer af PlayStation 5.

De mange solgte konsoller, og den bølge af tilbud, som har ramt både det europæiske og amerikanske marked, er mere end bare en god historie for Sony.

Ifølge flere medier - heriblandt Insider Gaming - har techgiganten nemlig planer om at lancere en 2023-udgave af PlayStation 5, som skal erstatte de modeller, som har været i salg siden 2020.

Den nye model rammer ifølge mediet hylderne allerede i september.

Og selvom den kommer til at være mere eller mindre identisk med de gamle konsoller, når det drejer sig om selve hardwaren, så vil den til gengæld have et flytbart disc-drev.

Derfor mener Inside Gaming også at vide, at den nye model kommer til at være tyndere og mindre end de nuværende .

Den oprindelige model kan dog stadig fås i udvalgte butikker til 3890 kroner frem til 27. august.