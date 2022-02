Oprør over vanvidsløn

En årsløn til Apples topchef på hvad der svarer til 647 millioner danske kroner er 'bekymrende' og langt over fortjeneste, lyder det fra en magtfuld rådgiver, der opfordrer aktionærer til at stemme imod lønpakken

Med en formue på 15 milliarder er Apples topchef Tim Cook blandt de rigeste mennesker på planeten.

Og ved årsregnskabets time valgte Apple at øge den formue signifikant.

Det fremgår af dokumenter indleveret til de amerikanske myndigheder, at Tim Cook har modtaget lige under 100 millioner dollars, svarende til 647 millioner danske kroner i skrivende stund, i løn, bonus og kompensation for sit arbejde i 2021 for den amerikanske techgigant.

Tim Cook har arbejdet for Apple siden 1998. Han overtog Steve Jobs' direktørstilling 24. august 2011 på grund af Jobs' kræftsygdom. Foto: Handout /Apple Inc./AFP

Størstedelen af lønningen er givet i såkaldte betingede aktier for en værdi af 82,3 millioner dollars.

Betingede aktier er et løfte om at opnå ejerskab til aktierne på et fremtidigt tidspunkt under visse opfyldte betingelser.

Men årslønnen har skabt oprør.

'Mangler præstationskriterier'

Det magtfulde rådgivningsfirma Institutional Shareholder Services (ISS), der er en såkaldt proxyrådgiver, som rådgiver om etik og moralske gråzoner, anbefaler nu Apples aktionærer at stemme imod lønpakken. Det skriver Financial Times.

Der er slet ikke belæg for at give så mange penge til den 61-årige CEO, lyder det.

'Der er betydelige bekymringer med hensyn til udformningen og størrelsen af ​​den aktietildeling, der blev givet til CEO Cook i FY21 (regnskabsår, red.) (...)', lyder det fra ISS.

'Halvdelen af ​​bonusen mangler præstationskriterier'.

Med andre ord er de mere end 40 millioner dollars i aktier, som Tim Cook har fået, slet ikke fortjent ifølge ICC.

Apple har ikke ønsket at kommentere udmeldningen fra ISS.

Tim Cook bor i et 222 kvadratmeter hus i Palo Alto i Californien. Han gav 1,9 mio. dollars for det i 2012. Foto: Reuters/Joshua Roberts

Den helt store vinder

Anbefaling kommer kort før Apples årlige generalforsamling for aktionærer, der afholdes 4. marts.

En afstemning om lønpakken vil kun være rådgivende, og Apples bestyrelse vil ikke være tvunget til at reagere på en eventuel nedstemning, men det vil være opsigtsvækkende.

Mange techvirksomherder har tjent styrtende med penge under pandemien og blandt dem ligger Apple i den absolutte top.

Den amerikanske virksomhed nåede som den første en verden en markedsværdi på én billion dollars i 2018. I januar 2022 slog de igen rekord, da de ramte en markedsværdi på tre billioner dollars. Konkurrenter som Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta og Tesla ligger langt under i markedsværdi.

Flere af virksomhederne er lige nu i kapløb om at få skabt såkaldte metaverses og har allerede brugt hundredvis af milliarder på opkøb alene i 2022.