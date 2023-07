Pas på 'falsk' app

Der findes svindlere alle steder.

De har også fundet vej til den voldsomt populære app 'Threads', der mest er kendt for at være det nye Twitter.

En cybersikkerhedsekspert, som britiske Daily Mail har talt med, advarer mod falske profiler og spredning af misinformation på selve appen.

Men nogen formår også at udnytte alle dem, der endnu ikke har adgang til den rigtige Threads-app.

Sådan ser den 'falske' app ud. Screenshot.

Skinnet bedrager

For selvom Threads er tilgængelig i USA, Storbritannien og 100 andre lande, er appen endnu ikke tilgængelig i EU-landene, da der er tvivl om, hvorvidt den overholder EU-lovgivning.

Men hvis man i Apples App Store eller i Google Play Store søger efter 'Threads for insta', vil man kunne søge en app frem, der fremstår som det nye Threads.

Der er bare et problem - Skinnet bedrager.

Dyrt abonnement

Appen har godt nok fået 3,8 stjerner i App Store i øjeblikket, men hvis man ser nærmere, er mange af anmeldelserne kvitteret med én stjerne.

'Det er ikke det nye Twitter'.

'Denne app trækker dig for en service, du kan få gratis fra ChatCPT. Det er IKKE Threads'.

'Forsøger at få dig til at abonnere for et massivt beløb', lyder nogle af anmeldelserne.

Den falske Threads-app har fået relativt gode anmeldelser, men mange af dem er alligevel et-stjernet. Screenshot.

Farvel til Instagram

Foruden problemer med svindler-typerne, er der også en del overvejelser, man skal gøre sig, inden man får den rigtige Threads-app.

For hvis man fortryder og vil slette sin konto, betyder det også, at man skal vinke farvel til sin profil på Instagram.

Desuden er det en god idé at læse det med småt, da Mark Zuckerberg og Meta-flokken, der ejer Threads, får adgang til dine følsomme oplysninger.