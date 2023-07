Pas på varmen: Dette skal du undgå

Det kan være utrolig dårligt for din telefon, hvis du lader den stege i solen. Her er et par gode råd til, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude og din telefon er overophedet

Solcreme på huden og solbriller på tuden.

Det er nok en del af den faste uniform for de fleste i sommerferien, men som på alle andre tider af året har man selvfølgelig også sin telefon ved hånden.

Og det kan faktisk give problemer, da man for alt i verden skal undgå, at telefonen bliver for varm, skriver tech-mediet Gizmodo.

Nedenfor kan du blive klogere på, hvordan du undgår, at din telefon overopheder, og hvad du skal gøre, når uheldet først er ude.

Opdag det i tide

Det bedste sted at starte er selvfølgelig at vide, hvilke temperaturer, din telefon kan klare. For iPhones er det eksempelvis mellem 0 og 35 grader, hvilket også er tilfældet for mange Android-telefoner.

Telefonen kan dog også blive ekstra varm, når den bliver opladet, optager video, eller hvis man bruger apps eller spiller spil, der presser ydeevnen.

Jo ældre din mobil er, jo større vil risikoen nok også være, skriver Gizmodo.

Din telefon kan sætte opladning på pause, hvis den bliver alt for varm. Foto: Apple.

Hvis man bruger telefonen i sin bil, er der også en hellig treenighed af varm dårligdom, man skal være opmærksom på. For hvis du bruger GPS’en, mens du oplader telefonen, mens solens stråler strømmer ind i bilen, skaber man et scenarie, der meget vel kan få stor betydning for mobilen.

Andre faldgruber

Det kan også blive problematisk, hvis man skal overføre en masse data over wi-fi eller et lokalt netværk, da telefonen så nemt kan komme på overarbejde.

Det kan selvfølgelig være svært at sige, hvornår en telefon er for varm, men hvis den i en længere periode er varmere end det anbefalede, skal man selvfølgelig være opmærksom på det.

Hvis du ender i en situation, hvor du har svært ved at holde den varme telefon i hånden, skal du nok prøve at finde et køligere sted til den så hurtigt som muligt.