Pedeller i angreb: Sagsøger sejlende Twitter

Da Elon Musk overtog Twitter, var der samtidig en masse mennesker, som røg ud med badevandet.

Det gjaldt også for en masse pedeller fra kontoret i New York, som nu er gået sammen om at lægge sag an mod det sociale medier.

Ifølge pedellerne har det nemlig været i direkte strid med lovgivningen, at de uretmæssigt blev fyret sammen med cirka 80 procent af virksomhedens ansatte, da Elon Musk svingede kniven.

Reglerne i New York foreskriver, at ansatte har 90 dages opsigelse, og at de skal tilbydes en forlængelse af arbejdet, hvis de udfører det ’tilfredsstillende.’

Det skriver The Guardian.

‘De har været uden arbejde, og deres familier lider. De lider stadig, for det er en virkelig frygtelig situation, som loven endda er skabt for at forhindre,’ sagde advokat Hugh Baran, der repræsenterer pedellerne.

Der var ellers smil og glade dage, da Elon Musk med en håndvask i favnen besøgte Twitter-hovedkvarteret for første gang efter overtagelsen, som det ses i opslaget nedenfor.

Meget mindre værd

Det er dog ikke kun pedellerne, der har grund til at være irriterede på Twitter.

Dem, der har penge i det sociale medie, må også sidde med en lang næse, da det angiveligt nu er langt mindre værd i forhold til, hvad Elon Musk betalte for det.

Ifølge Bloomberg er Twitter nemlig nu kun en tredjedel af de lidt over 300 milliarder kroner, som Elon Musk smed efter foretagendet i efteråret 2022.

Twitter forsøgte at genvinde lidt af det tabte ved at sælge et abonnement til det blå flueben på Twitter, der går under betegnelsen ’Twitter Blue.'

Tidligere var det ellers primært forbeholdt kendte, men lige lidt har det hjulpet. I slutningen af marts havde kun én procent af Twitter-brugerne købt Twitter Blue.

