Politiet advarer op til Black Friday: Pas på 'lidt for gode' tilbud

Det handler om at være ekstra opmærksom, hvis du handler på nettet for tiden

Om så du skal bruge en ny iPhone eller en billig vaskemaskine, så står butikkerne som altid klar til at kaste både gode og tvivlsomme tilbud efter dig under årets Black Friday.

Og det har internetsvindlerne i den grad også fået øjnene op for.

For antallet af de såkaldte phishing e-mails og falske webshops er steget kraftigt op mod årets sorteste dag, nu på fredag.

Det fortæller Check Point Software Technologies i en pressemeddelelse.

It-sikkerhedsvirksomheden skriver, at de i de seneste uger har set en kraftig stigning i antallet af falske onlinebutikker og hjemmesider, der for eksempel udgiver sig for at være forsendelsestjenester.

Op til hver sjette phishing-mail siden starten af november har været omkring forsendelse, og omkring fire procent af alle nye webshops i perioden har været falske.

Politiets tre gode råd

Svindlen på nettet kan i sidste ende går ud over dem, der falder for tilbud, som er lidt for gode til at være sande, fortæller Jan Johannsen, der er Regional Director for Security Engineering hos Check Point i Danmark.

’Vi ved, at nogle forbrugere kan blive så begejstrede over et rigtig godt tilbud, at de sænker paraderne og måske ikke undersøger hjemmesiden nærmere, før de taster deres kreditkortinformationer. Derfor er det essentielt, at danske forbrugere er klar over de farer, der følger med de gode tilbud, udtaler han.

Også hos Politiets Online Patrulje, der er sat i verden for at sikre tryghed på internettet og forebygge og efterforske kriminalitet, er de opmærksomme på, at cybersvindlere kan have kronede dage under Black Friday.

I et opslag på deres Facebookside opfordrer de folk til at være forsigtige, da 'svindlere kan have oprettet fuphjemmesider, hvor formålet er at franarre dig dine kortoplysninger'.

Derfor giver de tre gode råd, som du kan bruge, hvis du skal handle på nettet.

Rådene kan du se i Facebookopslaget nedenfor...