Politiets foto-fup: Nu erkender de

I et svar til Folketinget skriver Rigspolitiet, at de billeder, som tages af nummerplade-scannere, faktisk kan bruges til efterforskning

De automatiske nummerplade-scannere, som går under navnet ANPG, er blevet rost for at være smarte til at få fat i biltyve og afsløre forsikringssvindel.

Men de tager også billeder af førerens ansigt – og det kan være i konflikt med retten til privatliv og GDPR.

Nu skriver tech-mediet Radar, at Rigspolitiet i et svar til Folketinget erkender, at sagesløse bilister bliver fanget af ANPG'ernes linser, og at billeder kan bruges i andre efterforskningssammenhænge.

'Benyttes operativt'

I svaret står der, at 'afhængigt af vinklen, lysforhold og kvaliteten af det enkelte foto vil det i nogle tilfælde være muligt at identificere fysiske personer i køretøjet.’

’Behandlingens formål er imidlertid ikke at opbevare billeder af personer i køretøjet, og automatisk ansigtsgenkendelse er ikke en del af ANPG-systemet,' skriver Rigspolitiet og fortsætter:

'I det omfang, der trods ovenstående begrænsninger optages billeder af personer i køretøjet, vil disse oplysninger kunne benyttes operativt i efterforskningen i en konkret sag, der er omfattet af brugen af ANPG.'

Ikke hjemmel til billeder

Problemet med ANPG-kameraerne er, at loven på området ikke er konkret nok på nuværende tidspunkt, hvilket betyder, at der ikke er hjemmel til at tage billeder af førerens ansigt.

Rigspolitiet har endnu ikke udtalt sig i sagen.