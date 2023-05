Politiets foto-fup: 'Uskyldige bliver overvåget'

De er blevet rost for at være smarte til at få fat i biltyve og afsløre forsikringssvindel, men de automatiske nummerpladescannere kommer med en pris.

I sidste uge langede to af landets førende persondatajurister ud efter scannerne, som går under navnet ANPG, over for tech-mediet Radar.

De mener nemlig, at det kan være i konflikt med retten til privatliv og GDPR, når scannerne tager billeder af intetanende bilisters ansigter.

Nu blander Dennis Lange, der er chefkonsulent i danske bilejeres interesseorganisation FDM, sig i sagen om de omstridte scannere.

Hos FDM er de nemlig overraskede over at høre om sagen.

Dennis Lange fortæller blandt andet til tech-mediet, at han ’ikke kan erindre, at det på noget tidspunkt er blevet nævnt, da man indførte loven’.

Det skriver Radar.

De automatiske nummerpladerscannere kan være i strid med loven, mener to jurister. Foto: Jens Dresling

Slet dataen

Chefkonsulenten betegner det som ’bemærkelsesværdigt’ og ’grundlæggende bekymrende’, specielt for den gruppe af bilister, der indgår i den såkaldte ’no-hit’-kategori.

Det er en betegnelse for den gruppe, der registreres og får sit billede opbevaret i op til 60 dage, uden at de på nogen måde er i politiets søgelys.

Derfor gør politiet ifølge FDM sig skyldige i at udsætte uskyldige mennesker for overvågning.

’Vi forstår ikke, hvorfor man skal opbevare no-hit data så længe. Hvis der ikke er noget at komme efter, så bør data slettes med det samme. At der også tages foto, bringer mindelser til de tidligere problemstillinger, der har været omkring overholdelsen af de krav, der er opsat for brug af ANPG-systemet, siger Dennis Lange og fortsætter:

'Og så beskytter man ikke de uskyldige bilisters krav på privatliv'.

Mediet har i samme ombæring forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Peter Hummelgaard, men justitsministeriet har i stedet henvist til Rigspolitiet, som ikke er vendt tilbage på tech-mediets henvendelse.

