Populært teleselskab hæver priserne med op til 20 procent

Det bliver snart dyrere at købe mobilabonnement hos Telenors lavprisselskab CBB Mobil. Selskabet, der konkurrerer med andre lavprisselskaber som OiSTER, Call me, eesy og duka, hæver den 3. oktober normalprisen på tre mobilabonnementer med 20 kroner:

Fri tale og 30 GB data (30 GB i EU)

Stiger fra 99 kr./md. til 119 kr./md.



Stiger fra 99 kr./md. til 119 kr./md. Fri tale og 60 GB data (20 GB i EU)

Stiger fra 109 kr./md. til 129 kr./md.



Stiger fra 109 kr./md. til 129 kr./md. Fri tale og 200 GB data (20 GB i EU)

Stiger fra 129 kr./md. til 149 kr./md.

Prisstigningerne på 20 kroner betyder, at de tre abonnementer stiger henholdsvis 20, 18 og 16 procent i pris.

Kun to af CBB Mobils mobilabonnementer går fri af prisstigningen. Det er abonnementet med fri tale, fri data (30 GB i EU) og 5G til 199 kroner per måned samt et abonnement med 7 timer tale og 7 GB data, der kun virker i Danmark, til 89 kroner per måned.

Eksisterende kunder går fri

En gang imellem varsler teleselskaberne også prisstigninger for eksisterende kunder, men det er ikke tilfældet denne omgang. De mange CBB Mobil-kunder kan derfor ånde lettet op og betale samme pris som normalt.

Vælger man som eksisterende kunde at ændre abonnement efter 2. oktober, får man dog lov til at betale de nye, højere priser.

Find et billigt mobilabonnement

Da teleselskaberne har det med at kigge hinanden over skuldrene, er det ikke utænkeligt, at andre udbydere i en nær fremtid følger trop med lignende prisstigninger.

Overvejer du at skifte mobilabonnement, kan det være en god idé at undersøge de bedste priser og tilbud på mobilabonnementer. Så er du sikker på at få mest mobiltelefoni for pengene.

Husk også at vælge et teleselskab, der har god mobildækning der, hvor du bor. På Telepristjeks dækningskort kan du se, hvor god mobildækning de fire mobilnet i Danmark har i netop dit postnummer.

