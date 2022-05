Prisen er det bedste

Et elegant og usædvanligt design er blandt flere imponerende plusser ved det nye flagskib fra kinesiske OnePlus.

OnePlus 10 Pro, som er smartphoneproducentens topmodel i 2022, udstråler moderne luksus.

Det hærdede gorillaglas flyder chikt ud over kanterne og breder skærmen helt ud til siden på telefonen, hvor den glider ind i en blankpoleret smaragdgrøn aluminiumskant.

Bagsidens glas føles smidigt som skindet på en kobraslange, indtil fingrende rammer kameralinsernes stenhårde keramiske beskyttelsesramme.

Farverne på den 6,7 tommer OLED-skærm er så livlige og skarpe, at de næsten får virkeligheden til at blegne. Det gælder også under skarpe stråler fra den lavtstående danske forårssol.

OnePlus 10 Pro følger markedsstandarden for flagskibe på 120 Hz, men byder på et intelligent design, som nedsætter skærmens opdateringsfrekvens, når der ikke er behov for det.

Foto: Jonas Olufson

Foto: Jonas Olufson

Den funktion er virkelig fed, hvis man har et ekstraordinært ønske om at spare på strømmen, men designet er knap så intelligent, når man eksempelvis scroller gennem Instagram.

Her forsøger OnePlus hele tiden at justere opdateringsfrekvensen, alt efter om du ser billeder eller video, så den ikke bruger mere strøm end højst nødvendigt.

Den konstante vekslen mellem frekvenserne er mærkbar og kan få scrolling til at føles vaklende. Det er irriterende.

Til gengæld er opladningen af OnePlus 10 Pro helt vild.

Det tager ifølge OnePlus sølle 32 minutter at lade en helt død telefon op til 100 procent, og det tog præcis samme antal minutter i Ekstra Bladets test.

Så hvorfor kan man ikke nemt fravælge den forlængede batteritid til fordel for 120 Hz permanent, når man kan fylde batteriet på en halv time?

Foto: Jonas Olufson

Foto: Jonas Olufson

OnePlus 10 Pro byder på imponerede kameraspecifikationer, og her får man meget kamera for pengene.

Kameraerne, et 48 megapixel hovedkamera, et 50 megapixel ultra-bredt kamera og 32 megapixel selfiekamera, bruger software, der er udviklet i samarbejde med den kendte svenske kameraproducent Hasselblad.

Trods prægtige specifikationer er OnePlus 10 Pro ikke syvmileskridt foran konkurrenterne, men den er tæt på at være lige så god som de dyrere modeller fra mere erfarne smartphoneudviklere.

Taget med OnePlus 10 Pro

Fuld skærm

Zoom med OnePlus Pro

Fuld skærm

Billeder taget med kameraet fremstår virkelig flotte på telefonens knivskarpe og farvestærke skærm, men kameraernes præstationsevne halter i lysfattige omgivelser, og når der virkelig skal zoomes langt ind på detaljerne.

Af uransagelige årsager har flagskibet fra OnePlus ikke en IP-klassificering.

De fleste topmodeller i 2022 er støv- og vandafvisende op til IP67 eller mere, mens OnePlus 10 Pro slet ikke har en klassificering på trods af sin høje pris.

Det betyder ikke, at den ikke kan tåle en tur på gulvet eller i toilettet, men den har ikke et certifikat, som siger, at den kan tåle det.

Foto: Jonas Olufson

Foto: Jonas Olufson

OnePlus 10 Pro er derfor ikke ideel til dig, som hyppigt hiver mobilen frem under våde byture, i beskidte miljøer eller fugtigt møgvejr. Alle andre får usædvanligt meget smartphone for pengene.

