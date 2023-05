Prisstigning igen? Her er alternativerne til den dyre tv-pakke

Branchens officielle seertal, målt af Nielsen, viser, at de 20 mest populære programmer sendt på tv-kanaler i Danmark uge efter uge findes på DR og TV 2. I uge 17 toppede 'Forsvundne arvinger' fra DR, efterfulgt af 'Hammerslag'.

DR og TV 2 udgør rygraden af en klassisk tv-pakke, så lad os starte med dem.

Sådan får du DR

Det er en overraskende kendsgerning, at mange danskere stadig forbinder DR med en tv-pakke, for en tv-pakke er slet ikke nødvendig. Danskere er tvunget til at betale for DR - nu over skatten - hvilket i praksis betyder, at danskere derefter uden beregning har fri og direkte adgang til alle DRs kanaler, hele tv-arkivet og naturligvis meget andet såsom radio.

Du har to muligheder:

- En klassisk antenne på taget (eller stuen i nogle områder af Danmark) giver dig alle DR-kanaler. Så godt som alle TV-skærme solgt i de seneste 10 år har den DVB-T2 tuner, som er påkrævet.

- Streamingtjenesten DRTV giver foruden alle DR-kanalerne også adgang til arkivet inkl. 'Matador'.

Du har også adgang til DR's arkiv med streamingtjenesten DRTV. Arkivfoto: Rolf Konow

Sådan får du TV 2

Det er igen en overraskende kendsgerning, at mange danskere ikke er klar over, at man kan købe TV 2 Hovedkanalen i løs vægt. Hovedkanalen er den, som den overvejende del af danskerne ser.

Det sker på streamingtjenesten TV 2 Play, hvor én TV 2-kanal koster 69 kr/md. og to kanaler koster 99 kr/md. Vil man have fem TV 2-kanaler plus hele TV 2-arkivet, så koster det 129 kr/md. med reklamer eller 159 kr/md. uden reklamer (på arkivindhold) med Favorit-pakken.

Derudover kan TV 2 Regionerne ses uden beregning i TV 2 Play appen.

DR og TV 2 fra 69 kr/md.

Med andre ord kan man altså opsige sin klassiske tv-pakke og få hele DRs palette af kanaler og arkiv uden beregning eller DR plus TV 2 Hovedkanalen for 69 kr/md.

Oveni kommer en investering i noget modtageudstyr, såfremt det ikke allerede findes i husstanden, idet man nu skal til at streame sit tv over internettet i stedet for modtagelse via antennestik. Det kræver naturligvis en internetforbindelse i hjemmet.

Arkivfoto: Shutterstock

Nyere Smart TV har DRTV app, som dog har visse begrænsninger på indhold, og en TV 2 Play app. Vi anbefaler dog Apple TV boksen eller Chromecast (Google TV). De kan sluttes til ethvert TV og styres med TV'ets fjernbetjening - og vice versa.

De opdateres løbende og har også mange andre apps til streamingtjenester. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke bliver den klassiske zappe-oplevelsen imellem kanaler. Nu skifter du i stedet mellem apps i TV-brugerfladen.

Sport, nabolands-tv og resten

Ser du sport, så bliver regnestykket mere kompliceret. Du skal derfor afgøre, hvilke sportsgrene, der er vigtige for dig og ikke mindst hvilke ligaer. EM- og VM-slutrunder i fodbold ligger f.eks. hos DR og TV 2, mens Superliga indtil 2024 er fordelt mellem TV3/Viaplay og Discovery. Champions League ligger hos TV3/Viaplay. Formel 1 ligger hos TV3/Viaplay eller deres egen streamingtjeneste F1 TV Pro.

Det er heller ikke sikkert, at man sparer penge på sport ved at opsige sin tv-pakke, idet sport er de klart dyreste rettigheder. I DRTV appen får man al sporten, som DR har rettigheder til, men hos TV 2 Play skal man op i Favorit + Sport-pakken til 189 kr/md. med reklamer. Viaplay med sport koster 449 kr/md.

Arkivfoto: Jens Dresling

En pulje af det nabolands-tv, der sendes i tv-pakkerne, kan streames uden beregning i Danmark ved at hente udbyderens app på Apple TV eller Google TV.

For at få Discoverys indhold kræves Discovery+, der koster fra 49 kr/md. Discovery+ lægges næste år sammen med HBO Max.

Ud over de mere klassiske tv-tilbud kan man naturligvis overveje, om man vil have Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+ osv. Så får man masser af film, serier, børneindhold, dokumentarer og andet underholdning.



